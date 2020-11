Trondheim mister håndball-EM

Myndighetene har satt foten ned for håndballmesterskap i Norge i desember.

Nora Mørk og de norske håndballjentene får ikke spille EM i Trondheim i desember. Foto: TATYANA ZENKOVICH/EPA / EPA

9 minutter siden

Det melder Norges Håndballforbund i en pressemelding.

«På bakgrunn av norske helsemyndigheters grundige vurderinger, samt politiske klare krav og ønsker, er det klart at Norge ikke kan stå som arrangør av Håndball-EM i desember», står det i pressemeldingen.

Alle de norske kampene, samt semifinaler og finale, skulle spilles i Trondheim Spektrum.

Norge og Danmark skulle i utgangspunktet dele mesterskapet, men nå jobbes det for at Danmark overtar hele mesterskapet.

Norge var avhengig av å få unntak for regelen om ti dagers innreisekarantene, sa generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud, til Adresseavisen torsdag i forrige uke.

Men da statsminister Erna Solberg søndag varslet at et EM i Norge virket vanskelig, tok kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden, det som et klart frempek om at svaret kom til å bli nei.

Det fikk han rett i.

Saken oppdateres