Putin med sterk kritikk mot sportsverden: – Går til det absurde

President Vladimir Putin (69) hyllet tirsdag OL-heltene fra sist vinter – og benyttet samtidig anledningen til å lange ut mot internasjonal idrett.

GIV AKT: Vladimir Putin på vei inn til møte med russiske OL-helter tirsdag.

Utenriksminister Sergej Lavrov har tidligere innrømmet at mange av reaksjonene etter invasjonen i Ukraina har vært ventet – men den massive utestengningen fra idretten har kommet som en overraskelse på Moskva.

President Putin bruker store deler av tirsdagens tale til å snakke om sanksjonene som har rammet russisk – og hviterussisk – idrett som følge av krigen.

Det tok få dager fra invasjonen begynte 24. februar til ulike særforbund begynte å utestenge russiske og hviterussiske utøvere fra sine konkurranser, og 28. februar kom den internasjonale olympiske komité med sin overordnede anbefaling om å gjøre det samme.

– Vi vil gjøre vårt ytterste for å sikre rettighetene til våre idrettsutøvere, vi vil holde konkurranser åpne for alle våre venner og ekte partnere, som har støttet russiske idrettsutøvere, sier den idrettsinteresserte presidenten, gjengitt av nyhetsbyrået RIA.

Han tok imot flere russiske idrettshelter i Kreml, der OL-og paralympicsheltene mottok en russisk «fedrelandsorden» for sine idrettslige triumfer.

Vladimir Putin møter skiløperen Veronika Stepanova, som holdt takketale til den russiske presidenten. Hun sørget for russisk gull i kvinnestafetten i OL.

– Pengesekker

Putin snakket spesielt om utestengningen av svømmeren Jevgenij Rylov, som deltok på propagandashowet som Putin hadde på Luzjniki stadion i mars.

– Dessverre kommer vi over saker som går til det absurde. Et helt ferskt eksempel er vår svømmer Jevgenij Rylov. Det internasjonale svømmeforbundet har suspendert ham fra konkurranser i ni måneder bare for hans tilstedeværelse på en konsert dedikert til årsdagen for gjenforeningen av Russland og Krim. De har brakt saken til det fullstendig absurde, mener Putin.

Han mener at utestengningen av russiske utøvere er et resultat av kommersialiseringen:

– Under dekke av å være anbefalinger, ble det innført sanksjoner, og dette viser en ytterligere kommersialisering, sier Putin.

– Fordi avhengigheten er veldig stor av sponsorer, av pengesekkene til både den paralympiske og den olympiske bevegelsen. Ytterligere kommersialisering er veien til degradering av OL og Paralympics, uttaler Vladimir Putin på møtet med utøverne i Kreml.

– Ingen uvennlige land

Han hevder også at Russland holder armene åpne for alle land som vil ha en «rettferdig» kamp:

– For Russland er det ingen uvennlige land innen sport. Vi tar gjerne imot alle som støtter idrett uten diskriminering og kunstige begrensninger. For idealene om rettferdighet, likhet og en rettferdig kamp.

SKÅLER: Vladimir Putin skåler sammen med kunstløpsutøverne fra OL.

Vladimir Putin sier ellers blant annet:

Det er ikke doping som har gjort at Kamila Valijeva (16 tirsdag) har blitt en så god kunstløpsstjerne. Russerne tok OL-gull i kunstløp lag, men en tidligere dopingsak mot Valijeva gjør at de ikke har mottatt gullet.

– Gjennom alle vanskelighetene blir vi sterkere. Vi har helt åpenbare konkurransefortrinn knyttet til størrelsen på landet vårt, med dets forskjellige klimasoner, med utviklingen av teknologi og statens satsing på sport, sier Putin.

Russerne tok 32 medaljer, seks av dem i gull, under OL. Som følge av den systematiske dopingen mot Sotsji-OL var Russland utestengt som land og deltagerne kunne ikke stille under det russiske flagget og den russiske nasjonalsangen.