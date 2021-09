Hevder «Perry» er på vei til ny klubb

Den tidligere RBK-treneren kan bli presentert som ny trener for Östersunds FK om kort tid.

Per Joar Hansen kan få ny arbeidsgiver: Östersunds FK.

52 minutter siden

Svenske Expressen skriver at Östersunds FK er i ferd med å gi hovedtrener Amir Azrafshan sparken.

Samtidig hevder den svenske avisa at Per Joar Hansen skal erstatte Azrafshan. Ingen papirer skal være skrevet under på, men Expressen skriver at «Perry» nærmer seg og at det forventes en offentliggjøring innen kort tid.

ÖFK ligger helt sist i Allsvenskan med kun ni poeng på 17 kamper. Klubben har ikke vunnet en kamp siden 22. mai i år, da de slo Sirius på hjemmebane. Siden har ÖFK tapt ni av ti kamper i Allsvenskan.

56-åringen har tidligere vært hovedtrener for blant annet GIF Sundsvall, Aalesund, Ranheim, Rosenborg og det norske U21-landslaget. Han var også assistenttrener for det norske A-landslaget under Lars Lagerbäcks ledelse.

Da Lagerbäck fikk sparken i desember, måtte også «Perry» ta til takke med en sluttpakke fra Norges Fotballforbund. Den siste tiden har han og Lagerbäck vært engasjert av det islandske landslaget. Svensken som rådgiver og Hansen som analytiker.

Adresseavisen har ikke lykkes i å få en kommentar fra Hansen.