Kan Norge slå tilbake etter ydmykelsen? Følg kampen her

Til tross for rekordtapet mot England kan de norske jentene fortsatt gå videre til kvartfinale. For å klare det må de vinne mot Østerrike. Følg kampen minutt for minutt nedenfor.

Martin Sjögren og Ada Stolsmo Hegerberg var ikke høy i hatten etter 0–8 mot England.