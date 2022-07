Ingebrigtsen selvkritisk etter VM-sølvet: – Det var forferdelig

EUGENE (VG) Jakob Ingebrigtsen (21) var den store favoritten under nattens VM-finale i 1500 meter, men måtte ta til takke med sølvmedaljen. Nordmannen mener han tabbet seg ut.

Det var med rundt 250 meter igjen at briten Jake Wightman (28) la inn en langspurt. Ingebrigtsen maktet ikke å hente igjen konkurrenten. Dermed ble det britisk gull, mens Ingebrigtsen tok sølv.

– Det var forferdelig, sier Jakob Ingebrigtsen til VG og resten av det norske pressekorpset.

– Forferdelig med sølv?

– Sølv og sølv. Det verste er vel at jeg føler jeg ikke får ut det jeg er god for. Det er alltid en vond følelse å sitte igjen med, svarer han - åpenbart svært skuffet.

Wightman løp i mål på tiden 3:29.23, mens Ingebrigtsen klokket inn på 3:29.47, altså 24 hundredeler bak. Wightman endte på 10. plass i OL-finalen på 1500 meter for 11 måneder siden med tiden 3.35,09. Forrige gang Storbritannia vant VM-gull på 1500 meter var i 1983 i Helsinki, ved Steve Cram i historiens første verdensmesterskap i friidrett.

Ingebrigtsen sto uten medalje i utendørs-VM før nattens konkurranse. Hans beste resultat var fjerdeplassen i 1500 meter fra Doha i 2019. Den gang beskrev nordmannen finalen som «noe av det verste han hadde vært med på» i et intervju med NRK.

– Hva betyr sølvet for deg?

– Det betyr ingenting. For mange andre betyr det mye. Det er Norges første sølvmedalje. Nå står Filip med bronse og jeg med sølv. Det er bra for norsk idrettshistorie, men det verdsetter ikke jeg så høyt. Det er gøy å ta medalje og alt det der, men ... Jeg er jo veldig fokusert og jobber veldig hardt mot mine mål. Dette var ikke mitt mål, sier Ingebrigtsen nå.

Kenyanske Abel Kipsang gikk ut i et voldsomt tempo, men like før halvveis roet det ned. Da gikk Ingebrigtsen og Timothy Cheruiyot i front, og nordmannen måtte forsvare ledelsen i kamp med kenyaneren. Cirka halvveis inn i den siste runden angrep imidlertid Wightman bakfra og slo knockout på konkurrentene med sin langspurt.

Etter løpet var Ingebrigtsen selvkritisk og mente han burde satt et høyere tempo da han lå i front. Da tror han konkurrentene heller ville sett an om han kom til å sprekke, noe han selv er sikker på at han ikke hadde gjort.

– Det gikk definitivt ikke min vei, men det er bare min feil. Det skyldes at jeg ikke springer raskere etter at jeg går frem. Til tross for at vi springer fort, kunne jeg løpt veldig mye fortere. Jeg følte meg såpass bra. Det er derfor jeg er skuffet, sier Ingebrigtsen.

Nordmannen erkjenner at han ble tatt på sengen da han fikk kamp av Cheruiyot om plassen i fronten. Ingebrigtsen mener at de begge «dreit seg ut».

– Jeg regner med at han er skuffet. Han dreit seg jo enda mer ut enn meg. Vi hjalp hverandre med ikke å gjøre så bra om vi kunne, men jeg kom best ut av det. Jeg er bedre enn ham. Vi gjør jo mye av det samme. Det er vi som driter oss ut, sier 21-åringen.

Wightman sto med bronse fra EM i 2018 som beste resultat før nattens konkurranse. Geoff Wightman, faren til Jake, er speaker på stadion i Eugene.

– Det er sønnen min. Han er en verdensmester, sa Geoff til publikum da det britiske VM-gullet var et faktum.

Briten sier til et samlet pressekorps at løpet ble perfekt for ham.

– Jeg visste at jeg ville føle meg bra her, og heldigvis for meg var farten bra. Jeg følte meg veldig bra, og hadde nok styrke til å overta ledelsen de siste 200 meterne. Drømmescenario, det var akkurat slik jeg ville ha det, sier verdensmesteren.

Han roste også Ingebrigtsen.

– Du får snakke med han og se hvordan han reagerer, men jeg håper han suger det inn og er stolt over den jobben han har gjort. Han legger inn så mye innsats, om ikke mer innsats, enn det jeg gjør. Jeg gjør bare som jeg blir fortalt, sier Wightman.

Ingebrigtsen får en ny sjanse til å ta VM-gull på 5000 meter. De innledende heatene går natt til fredag fra kl. 03.10