Treneren varsler flere spillerkjøp: – Vi er avhengig av å få inn nye spillere

Åsane startet høstsesongen på best mulig vis. Treneren mener likevel at laget må forsterkes.

Åsane-trener Morten Røssland, som her snakker med kaptein Martin Ueland etter 3–1-seieren over Grorud, varsler at Åsane kommer til å hente nye spillere.

18. aug. 2021 19:55 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi er avhengig av å få inn én eller to nye spillere, sier Åsane-trener Morten Røssland til Bergens Tidende.

Onsdag kveld slo laget hans til med en 3–1-seier over Grorud i høstsesongens første kamp.

Røssland peker på to ting for at den gode formen skal fortsette utover høsten: en skadefri tropp og én eller to forsterkninger.

– Vi må fylle på med noen som kan komme inn og fighte om en plass i førsteelleveren, forklarer Åsane-treneren.

Åsane har i sommer solgt Joel Mvuka til Bodø/Glimt, og erstattet han med 18 år gamle Sondre Auklend, som er på lån fra Viking ut sesongen.

– Sondre er en kjempeforsterkning for dette laget. Han er rett og slett en klassespiller, beskriver Røssland.

Fakta Åsane – Grorud 3–1 (1–1) 1. divisjon, 14. serierunde, Myrdal stadion Mål: 0–1 Oscar Aga (23. min), 1–1 Joakim Hammersland (34. min), 2–1 Joakim Hammersland (52. min), 3–1 Stian Nygard (63. min) Gule kort: Vetle Skåttun (Grorud), Geirald Meyer (Grorud) Åsane (4–2–3–1-): Eirik Østgaard – Bjarte Haugsdal, Sindre Austevoll, Eirik Wollen Steen, Martin Ueland – Stian Nygard, Didrik Fredriksen (Simen Lassen fra 66. min) – Emil Kalsaas (Ryan Doghman fra 66. min), Håkon Lorentzen (Geir André Herrem fra 89. min), Sondre Auklend – Joakim Hammersland Vis mer

Åsane-spiss Joakim Hammersland scoret to mål i onsdagens seier over Grorud. Her satte han inn 2–1.

Jakter ny keeper og midtbanespiller

Røssland forteller at de kikker på spillerer i flere posisjoner, og avslører at de blant annet ser etter å få inn en keeper og en sentral midtbanespiller før overgangsvinduet stenger 31. august.

– Keeperplassen har vi sett på, og så er vi nødt til å fylle opp sentralt på midtbanen.

– Hvilke ferdigheter ser du etter i en ny spiller?

– Han må være en god ballspiller. Jeg driter i om han for eksempel er dårlig defensivt. Han må kunne håndtere ballen og være ordentlig god med den, svarer Røssland.

Åsane-treneren har hatt flere lange netter på kontoret i jakten etter Åsanes neste spillerkjøp.

– Jeg satt til halv ett i går natt, og skal gjøre det samme i dag. Det er ikke så lett når man har små midler og høye krav, humrer 49-åringen.

Tomas Kristoffersen, her fra cupkampen mot Lysekloster, har pådratt seg en langvarig skade, ifølge Røssland. Dette betyr at Åsane er på jakt etter en ny sentral midtbanespiller.

– Klassespiller på dette nivået

Åsane tapte fem av de siste seks kampene i Obos-ligaen før sommerpausen, men høstsesongen startet optimalt for laget fra Bergen nord, selv om Grorud tok ledelsen først

Oscar Aga kom alene med Eirik Østgaard i Åsane-buret, og gjorde ingen feil.

Men i Obos-ligaen snur det kjapt.

For omtrent ti minutter senere fikk Joakim Hammersland endelig uttelling, og satte inn 1–1 fra kloss hold.

– Han er en klassespiller på dette nivået, sier Røssland om Åsane-spiss Hammersland.

Og Hammersland stoppet ikke der. Åsane vartet opp med et vakkert angrep like etter pause, hvor Lorentzen serverte 31-åringen på åpent mål.

Spissen sendte Åsane i ledelsen og snudde kampen med sin fjerde scoring på de siste fire kampene.

– Jeg nyter å spille fotball for tiden. Det føles kjempegodt, sier Hammersland til Bergens Tidende.

– Gode, gamle Åsane

Og nå var Åsane-trener Morten Røsslands menn i det lekne humøret. Et vakkert angrep endte opp med Stian Nygard, som fant nettmaskene fra omtrent 20 meter med en kontant avslutning.

– I dag har vi sett litt gode, gamle Åsane. Nå ser det lysere ut for et lag som har prestert ganske dårlig etter sesongens første fem kamper, påpeker Eurosports fotballekspert Joacim Jonsson.

Åsane hadde god kontroll den siste halvtimen, og sikret inn de tre poengene på Myrdal stadion.

På et tidspunkt i kampen lå Åsane på 13. plass – plassen over kvalifisering til nedrykk. Ved kampslutt ligger de på 6. plass, noe som gir kvalifiseringsspill til Eliteserien.

– Vi ønsker å etablere oss som en topp seks-klubb i OBOS-ligaen, forteller tomålsscorer Hammersland.

Treneren istemmer:

– Vi skal være med og fighte om den kvalifiseringsplassen. Så enkelt er det, konkluderer han.