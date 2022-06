Føler seg forskjellsbehandlet - Skandia cup mener kritikken bommer

Remyra IL meldte på J14-laget til innen påmeldingsfristen, men fikk beskjed om at plassene allerede var fylt opp. Av guttelag.

Lars Sundset (t.v) og Espen Linaker (trener og lagleder) får ikke se Remyras J14-lag i aksjon i årets Skandia cup siden plassene i årsklassen er fylt opp av guttelag.

14 minutter siden

– Dersom dette hadde vært for ti år siden, ville neppe noen reagert. Når vi nå prøver å legge til rette for at jentene skal ta igjen litt av forspranget til gutta, så blir det feil det Skandia cup gjør her, sier leder Thomas Johnsen i Remyra IL.

Klubben reagerer på det de opplever som forskjellsbehandling på kjønn. 25. mai - en knapp uke før påmeldingsfristen løp ut - meldte de på J14-laget til sommerens storturnering på Lade-anlegget. Da fikk de beskjed om at antall jentelag i 14-årsklassen var redusert. Det for å få plass til flere guttelag.