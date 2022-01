Agent bekrefter bud på RBK-profil

Stefano Vecchia skal være ønsket i Singapore.

Stefano Vecchia.

5. jan. 2022 12:03 Sist oppdatert nå nettopp

Det er TV 2 som melder at Lion City Sailors fra Singapore har lagt inn et bud på Stefano Vecchia. De melder også at Rosenborg har takket nei til budet som skal ha vært på 7,5 millioner kroner.

– Det stemmer at det har kommet et bud på Stefano. Det er et fantastisk personlig bud for ham som gjør ham økonomisk uavhenig. Jeg håper vi kan komme til en løsning, sier Blash Hosseini, Vecchias agent, til TV 2.