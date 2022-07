Frykter dødsdom for klubben

Hasle-Løren ishockey er redde for at barn og unge i nærområdet kan miste et viktig tilbud.

Det er mange lovende hockeyspillere i Hasle-Løren.

14 minutter siden

Bassen fra en musikkspiller vibrerer mellom veggene i Løren ishall, men ropene fra de unge hockeyspillerne overdøver tonene.

På den ene banehalvdelen løfter Hasle-Lørens kvinnelag tunge vekter. På den andre drives det hockeytrening for litt over ti spillere i 12-årsklassen, selv om isen er borte for sommeren.