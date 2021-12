Lewis Hamilton rasende: – Den fyren er gal

DUBAI (VG) Formel 1-løpet i Saudi-Arabia ble ekstremt dramatisk - og Lewis Hamilton (36) raser mot sin VM-rival Max Verstappen (24). Hamilton vant løpet - og dermed ligger de to helt likt i poeng foran siste VM-runde.

DÅRLIG STEMNING: Lewis Hamilton vant løpet i Saudi-Arabia, men var rasende på Max Verstappen.

5. des. 2021 20:27 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Verstappen ligger imidlertid foran Hamilton på flere seirer.

– Den fyren er gal, sier Hamilton om Verstappens kjøring.

13 runder mål krasjet Mercedes-føreren inn i Verstappen bakfra etter at nederlenderen hadde bremset kraftig opp.

– Det der var bare farlig kjøring, fortsetter en rasende Hamilton på internradioen til Mercedes.

Verstappens kommentar til hendelsen etter løpet er:

– Jeg bremset ned, jeg ville at han skulle kjøre forbi, men det ble kontakt. Jeg skjønner ikke hva som skjedde der.

– Jeg aner ikke hvorfor han (Hamilton) kjørte inn i deg bakfra, sier Red Bull-sjef Christian Horner på internradioen.

Bare ett løp gjenstår av VM 2021. Det går i Abu Dhabi om ei uke.

– Alt avgjøres der, fastslår Max Verstappen.

– Teamet vårt har jobbet veldig godt her, og vi skal fortsette med det i Abu Dhabi, sier Hamilton.

Den tidligere Formel 1-føreren Romain Grosjean er blant dem som reagerer på det som har skjedd i løpet:

Hamilton kjørte i mål som vinner. Verstappen fikk fem sekunders straff, men hadde uansett god margin til Valtteri Bottas på 3. plass. Esteban Ocon måtte nøye seg med 4. plass.

Verstappen ble kåret til «dagens fører» - noe som fikk ham til å si dette:

– Heldigvis har fansen en klar om racing. For meg er ikke dette Formel 1, sier Verstappen.

Saudi-Arabia Grand Prix ble en parodi på et Formel 1- løp. De to team-sjefene Toto Wolff (Mercedes) og Christian Horner (Red Bull) var begge gjennom de fleste sinnsstemninger i løpet av de drøyt to timene løpet varte.

– Dette må være det mest crazy løp jeg kan huske, fastslår Hamiltons sjefsingeniør Peter Bonnington på teamradioen.

THRILLER: Lewis Hamilton og Max Verstappen har nøyaktig like mange poeng før seosngen avsluttes i Abu Dhabi neste helg.

Først krasjet Mick Schumacher hardt i veggen med sin Haas. Det ble først vist såkalt gult flagg - og Mercedes trodde de var lure da de sendte Lewis Hamilton i depotet for dekkebytte, mens Max Verstappen ble værende på banen og dermed overtok ledelsen.

Men så valgte juryen såkalt rødt flagg, altså stoppet løpet, og det betydde at Verstappen ble den store vinneren etter Schumacher-krasjen. For nederlenderen kunne både rolig bytte dekk og starte i beste startspor.

Les også Formel 1-stjernen åpen om mentale problemer: «Ingenting betyr noe»

Det ble en dramatisk restart, der Hamilton passerte Verstappen, men nederlenderen kom seg forbi - men på høyst diskutabelt vis.

Så da Verstappens lagkompis Sergio Pérez, Nikita Mazepin i Haas-bil og Williams’ George Russell krasjet - og det ble rødt flagg på nytt - så bestemte juryen at Esteban Ocon skulle ha beste startspor, fulgt av Hamilton og Verstappen. Med medium dekk hadde Max Verstappen en fantastisk start og tok ledelsen - men klarte ikke å få noe skikkelig forsprang til Hamilton, som kom etter på harde dekk.

På den 37. runden var det ny dramatikk da Hamilton skulle kjøre forbi Verstappen, som bremset kraftig ned, og Mercedes-føreren kjørte inn i Verstappen bakfra. Det ble skader på frontvingen til Hamiltons bil, men han fortsatte likevel.

Les også Dette er Formel 1-feltet i 2022

Den splitter nye banen i Saudi-Arabia var et stort samtaleemne på forhånd, og det ble krasjer og kontakt og dramatikk gjennom hele løpet - og førerne forsvant ut nærmest som fluer: Schumacher, Mazepin, Pérez, Russell, Vettel.

Tidligere verdensmester Fernando Alonso serverte på internradioen kraftig kritikk av banen underveis:

– Vi trenger en sikkerhetsbil, banen er i den verste tilstanden i helgen. Vi kjører i 300 km/t på en bane som denne.

Formel 1-sesongen avsluttes altså i Abu Dhabi om ei uke.

VM-stillingen:

1) Verstappen 369,5, 2) Hamilton 369,5, 3) Bottas 218, 4) Pérez 190, 5) Leclerc 158, 6) Norris 154, 7) Sainz 149,5, 8) Ricciardo 115, 9) Gasly 100, 10) Alonso 77.