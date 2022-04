Arna-Bjørnar knuste Riises Avaldsnes

Siste innlegg

DEL Arna-Bjørnar vinner 3-0 i bunnkampen mot Avaldsnes! Veldig sterkt av gjestene, og ditto svakt av John Arne Riises Avaldsnes-jenter. Resultatet er noe flatterende, og vertene hadde et par gode muligheter til å komme tilbake i kampen i 2. omgang, men effektiviteten foran mål var dårlig og dermed fortsetter Riises marerittstart på sesongen med Avaldsnes. Arna-Bjørnar, på sin side, tar sine første poeng i årets Toppserie etter to scoringer av Miljana Ivanovic og en corner rett i mål av Marte Hjelmhaug! Daniel Netland takker for følget!

90 + 2 ′ Kampen er slutt

90 + 2′ DEL Avaldsnes får et frispark på kanten av 16-meteren ute til høyre. Kan de få et trøstemål? Dahl skal svinge inn.

90 + 1′ DEL Løvås kommer seg til avslutning ute til høyre, men utenfor.

86 ′ Spillerbytte - Arna-Bjørnar Marie Johannsdottir Madeleine Veivåg

85′ DEL Ose skyter over for Arna-Bjørnar fra vanskelig hold.

83′ DEL Dahl skyter utenfor fra langt hold.

83′ DEL Dahl slår et godt innlegg, men ingen Avaldsnes-spillere som er på den. Begynner å bli nok av sjanser begge veier her nå.

82 ′ Gult kort! Susan Ama Duah - Avaldsnes Klipper ned en Arna-Bjørnar-spiller like før den gedigne sjansen.

81′ DEL Kjempesjanse for Arna-Bjørnar, og utrolig at det ikke står 4-0! Veglo får ballen nede ved dødlinja og legger inn, men Midtbø klarer på merkelig vis å avslutte over på åpent mål.

79 ′ Hjørnespark til Avaldsnes Lav og svak corner.

79 ′ Hjørnespark til Avaldsnes Ballen klareres, men kommer ikke langt. Fra straffemerket skyter Dahl over, men den kommer også litt brått på henne.

79 ′ Hjørnespark til Avaldsnes Blir litt klabb og babb. Ender opp med en ny Avaldsnes-corner.

77′ DEL Blomquist tester skuddfoten fra kanten av 16-meteren, men over mål.

75 ′ Gult kort! Marte Hjelmhaug - Arna-Bjørnar

74 ′ Spillerbytte - Avaldsnes Kristina Svandal Ida Mortensen Natvik

74′ DEL Natvik slår et godt innlegg til Sævik, men på første stolpe, rundt fem meter fra mål, avslutter hun utenfor. Den skal vel sitte, Karina?

73′ DEL Badu igjen nære scoring. Hun prøver å banke ballen i det lengste hjørnet fra 20 meter, men avslutningen stryker stolpen.

71 ′ Spillerbytte - Arna-Bjørnar Martine Midtbø Miljana Ivanovic

71 ′ Spillerbytte - Arna-Bjørnar Yuuka Kurosaki Ingrid Lovise Jåstad

70′ DEL Arna-Bjørnar forbereder to bytter. Midtbø og Kurosaki skal inn.

67′ DEL Dahl har kommet seg ned til dødlinja og lagt inn en del ganger de siste minuttene. Denne gang tupper Gloppen ballen inn til egen keeper. Heldigvis for bortelaget hadde ballen retning rett på Norstrøm.

64 ′ Hjørnespark til Arna-Bjørnar Heades ut i returrommet til en Arna-Bjørnar-spiller, men hun treffer ikke ballen skikkelig.

64′ DEL Veivåg slår en fin ball til Jåstad, men en Avaldsnes-spiller får satt inn en viktig takling og vi får en corner.

63′ DEL Ose vender opp og skyter fra 17-18 meter, men hun er ikke i nærheten av å treffe mål.

62′ DEL Dahl kommer seg til innlegg, men rett i hanskene på Norstrøm.

61′ DEL Blomquist slår skummelt inn i retning Sævik, men Hovland gjør en god jobb i egen boks.

59′ DEL Tverrliggeren for Avaldsnes! Badu banker den i treverket fra 30 meter når Norstrøm står litt langt ute. Snapper opp ballen etter en dårlig Arna-Bjørnar-pasning, men ghaneseren har ikke millimeterne på sin side.

59′ DEL Duah med en tøff, men ren takling ute på siden. Veglo får imidlertid litt vondt.

58′ DEL Nilsen banker til fra distanse, som Avaldsnes har gjort en rekke ganger i ettermiddag, men enkelt for Norstrøm i Arna-Bjørnar-målet.

55′ DEL Arna-Bjørnar kan ta Avaldsnes i litt ubalanse. Laupstad prøver å finne tomålsscorer Ivanovic, men blir litt for upresist.

53′ DEL Badu knaller til fra 17-18 meter, men kun i en hvitkledd spiller.

51′ DEL Sævik kommer seg til avslutning etter et flott raid, men rett på Arna-Bjørnar-keeperen.

49′ DEL Sævik ser etter Blomquist, men ballen går inn til Norstrøm.

49′ DEL Petrovic med en skummel og dårlig pasning, men heldigvis for sisteskansen og Avaldsnes straffes hun ikke.

46′ DEL Natvik tar seg inn i banen og skyter, men utenfor.

45′ DEL Sævik og Avaldsnes sparker i gang denne 2. omgangen. Kan de svare på de fryktelige første 45 minuttene?

45 ′ 2. omgang

DEL Pause på Avaldsnes idrettssenter, hvor Arna-Bjørnar leder hele 3-0 mot John Arne Riises Avaldsnes! Bortelaget har vært effektive, men det er ikke ufortjent at stillingen er som den er. Avaldsnes har vært fryktelig tamme og svake, og kun hatt én avslutning på mål. Arna-Bjørnar startet scoringsballet etter 19 minutter, etter en nydelig stikker fra Madeleine Veivåg til Miljana Ivanovic. Hun tok seg fint forbi keeper Jovana Petrovic og satte ballen i mål. 2-0 kom på merkverdig vis, da en corner fra Marte Hjelmhaug gikk rett i nettmaskene, dog etter svakt keeperspill av Petrovic. Og bedre for gjestene skulle det bli når 1-0-scoringen nesten ble kopiert. Linnea Laupstad slo en fantastisk ball bak Avaldsnes-forsvaret, og alene med Petrovic gjorde Ivanovic ingen feil heller denne gangen. Dermed har gjestene et fantastisk utgangspunkt før de siste 45 minuttene! Heng med videre for 2. omgang!

45 + 2 ′ Pause

45 + 1′ DEL Løvås spiller ut 45 grader til Sævik, men hun er under hardt press og skyter via Arna-Bjørnar-spilleren.

45 + 1′ DEL Arna-Bjørnar presser høyt, men Avaldsnes løser det fint.

41′ DEL Dahl slår inn, men lavt og det klareres. Virkelig lite som stemmer for John Arne Riises jenter.

38 ′ Spillerbytte - Avaldsnes Sydney Blomquist Emma Rolston Rolston måtte ut her. Vært en tung, tung ettermiddag så langt for Avaldsnes.

36 ′ Mål for Arna-Bjørnar! Avaldsnes 0 - 3 Arna-Bjørnar Mål: Miljana Ivanovic Målgivende: Linnéa Laupstad 3-0! Nesten reprise av den første scoringen. Laupstad slår en fantastisk ball til Ivanovic, som nydelig chipper inn Arna-Bjørnar tredje scoring for dagen!

35′ DEL Rolston er oppe på beina og på banen.

34′ DEL Vi er i gang igjen.

32′ DEL Avaldsnes tar en liten samling i bånn mens Rolston får behandling ute på banen. Må gjøre noe her, vertene.

32′ DEL Rolston ligger nede for Avaldsnes. Ser ut som hun fikk seg en trøkk i ansiktet.

31′ DEL Så kommer Avaldsnes første avslutning innenfor stengene, 20-25 meter fra mål. Pavlovic skyter imidlertid rett på Norstrøm.

29′ DEL Natvik beiner over et Dahl-innlegg. Fortsatt ikke hatt et skudd på mål, Avaldsnes.

28′ DEL Arna-Bjørnar kan få 3-0, men den siste pasningen ut høyre sitter ikke. Veivåg hadde hatt godt skuddhold om hun hadde fått ballen på 13-14 meter der.

28′ DEL Pavlovic skyter over etter at Gloppen går seg inn i trøbbel utenfor egen boks.

26′ DEL Pavlovic hæler fint til Sævik, som slår inn med sin svakeste fot. Ganske enkelt for Norstrøm.

24 ′ Mål for Arna-Bjørnar! Avaldsnes 0 - 2 Arna-Bjørnar Mål: Marte Hjelmhaug Den går rett i mål! Corneren er høy, men svinger inn mot målstreken. Veldig dårlig keeperspill av Petrovic også. Skal ha kontroll på den.

23 ′ Hjørnespark til Arna-Bjørnar

23′ DEL Arna-Bjørnar legger inn fra høyre, men Duah står i veien. Like etterpå roter midtstopperen bort en corner.

20′ DEL Den tunge seriestarten fortsetter inntil videre for Avaldsnes. Kan de svare på dette?

20′ DEL Målscorer Ivanovic vender opp og skyter fra rett utenfor 16-meteren. Rett på Petrovic denne gang.

18 ′ Mål for Arna-Bjørnar! Avaldsnes 0 - 1 Arna-Bjørnar Mål: Miljana Ivanovic Målgivende: Madeleine Veivåg Veivåg slår en nydelig vektet ball i bakrom til Ivanovic, som drar seg forbi og triller inn ledermålet!

17′ DEL Laupstad avanserer fint fremover i banen, men stoppes til slutt kontant av Olsen og går i bakken.

16′ DEL Olsen med en svak ball opp i ingenmannsland. Går helt inn til Arna-Bjørnar-keeper Norstrøm.

15′ DEL Natvik legger inn for Avaldsnes, men Badu bommer på ballen i boksen.

14′ DEL Olsen dyttes i ryggen av Veglo når hun skal spille tilbake til Petrovic. Får et frispark.

13′ DEL Dahl med godt innlegg fra venstre, men treffer kun en Arna-Bjørnar-spiller.

11 ′ Gult kort! Ingrid Lovise Jåstad - Arna-Bjørnar Sen takling bakfra. Hun er svært uenig i kortet, men så greit ut.

10′ DEL Så er det Arna-Bjørnar som prøver å stikke bak Avaldsnes-forsvaret. Laupstad som ser etter Veglo, men den blir ikke nøyaktig nok.

9′ DEL Nilsen slår en fin ball bak Arna-Bjørnars venstreback Hjelmhaug, men Natvik får et for langt touch og det blir femmeter.

7′ DEL Rolston prøver å stikke gjennom Sævik, men ballen blir altfor, altfor hard.

5 ′ Hjørnespark til Avaldsnes Svakt på første stolpe, men Avaldsnes kommer seg til en avslutning. Ser ut som ballen skal gå ut, men Sævik snapper den opp. Hun drar nydelig av en Arna-Bjørnar-spiller og banker ballen over mål fra kloss hold. Den er stor!

5′ DEL Rolston prøver skuddet fra kanten av 16-meteren. Via en bortelagsspiller og til corner.

3′ DEL Høyreback Løvås prøver å crosse for Avaldsnes. Går via en Arna-Bjørnar-spiller og til kast på motsatt side.

DEL Arna-Bjørnar sparker i gang kampen!

Kampen har startet

DEL Avaldsnes gjør to endringer på laget mot Arna-Bjørnars ene forandring. De veldig spennende 16-åringene Cille Nilsen og Ida Natvik er inne på Avaldsnes-laget, mens Ingrid Lovise Jåstad starter etter å ikke ha vært i troppen mot Brann.

DEL Avaldsnes og Arna-Bjørnar møtte hverandre til treningskamp tidlig i februar, i det som var Riises første uoffisielle kamp som Avaldsnes-trener. Da vant Karmøy-laget 2-1.

DEL John Arne Riise var imidlertid godt fornøyd med prestasjonen hjemme mot LSK Kvinner, og til Haugesunds Avis omtalte han kampen som et "vanvittig langt steg fremover" for hans Avaldsnes-lag. Så det blir spennende å se om Riise og Avaldsnes kan ta sin første trepoenger når svakere motstand står på motsatt banehalvdel i dag.

DEL De to lagene har gått på hvert sitt braktap hittil. Avaldsnes tapte 0-6 mot Rosenborg i Riises første kamp som Toppserie-trener, mens Arna-Bjørnar røk på hele 0-7 mot regjerende seriemester Brann. I serieåpningen tapte bergenslaget 2-1 mot Lyn. Avaldsnes tapte 0-2 mot LSK Kvinner forrige helg.

DEL Både Avaldsnes og Arna-Bjørnar er poengløse og står med minus åtte i målforskjell etter to kamper. Sistnevnte er imidlertid foran John Arne Riise jenter, da de har scoret én gang.

DEL Siste serierunde før landslagspause står for tur, og det er de to bunnlagene i Toppserien som møtes på Karmøy i ettermiddag.