Følg Avaldsnes–Arna-Bjørnar

Pause på Avaldsnes idrettssenter, hvor Arna-Bjørnar leder hele 3-0 mot John Arne Riises Avaldsnes! Bortelaget har vært effektive, men det er ikke ufortjent at stillingen er som den er. Avaldsnes har vært fryktelig tamme og svake, og kun hatt én avslutning på mål. Arna-Bjørnar startet scoringsballet etter 19 minutter, etter en nydelig stikker fra Madeleine Veivåg til Miljana Ivanovic. Hun tok seg fint forbi keeper Jovana Petrovic og satte ballen i mål. 2-0 kom på merkverdig vis, da en corner fra Marte Hjelmhaug gikk rett i nettmaskene, dog etter svakt keeperspill av Petrovic. Og bedre for gjestene skulle det bli når 1-0-scoringen nesten ble kopiert. Linnea Laupstad slo en fantastisk ball bak Avaldsnes-forsvaret, og alene med Petrovic gjorde Ivanovic ingen feil heller denne gangen. Dermed har gjestene et fantastisk utgangspunkt før de siste 45 minuttene! Heng med videre for 2. omgang!