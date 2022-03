Elverum-bragd mot overmakten: – Dette er det største

ELVERUM (VG) (Elverum-PSG Handball 30–30) Thomas Grøndahl kunne juble for det han mener er tidenes prestasjon av et norsk klubblag. Elverum klarte uavgjort i hjemmedramaet mot overmakten fra Paris. Eric Johansson utlignet i siste sekund.

ELLEVILT: Tobias Grøndahl var stor da Elverum spilte uavgjort mot giganten PSG:

– Dette er det største noen norsk klubb har prestert i herrehåndball, sier Tobias Grøndahl til VG.

– Vi reiser til Paris med uavgjort og den samme innstilling vi hadde her. Vi skal vinne. Vil vil videre. Rett og slett. det er mulig. Uten tvil, beskriver Elverum-playmakeren etter å ha regissert en eventyrlig opphenting.

Playoffkampen er Elverums største kamp på hjemmebane etter syv sesonger i den beste europacupen. Over 2200 tilskuere pakket seg sammen i Terningen Arena. Målvakt Emil Kheri Imsgard leverte fantastiske redninger og fikk tribunene til å koke. Elverum leverte en av sine beste kamper med hele 14 scoringer fra strekspillerne Thomas Solstad (9 mål) og Endre Langaas (6 mål).

– Jeg er tom for ord. Det er sinnssykt. 30–30 mot PSG. Hva mer skal man si. Vi viste en voldsom moral etter å ha ligget fem mål under en periode, sier Solstad til VG.

– Det er vanskelig å sette ord på den bragden vi har levert nå, mener Grøndahl.

Playmakeren Tobias Grøndahl låste opp det franske stjerneforsvaret og strødde om seg med målgivende pasninger og scoret fire mål i 2. omgang.

– Vi skapte kaos i forsvaret deres med linjerykk. Det er noe vi kommer til å bruke i bortekampen også, sier Grøndahl.

MATCH-HELT: Eric Johansson ble overfalt av en jublende Sindre Heldal etter 30–30-scoringen. Tobias Grøndahl til venstre.

Eric Johansson ga Elverum ledelsen to ganger de siste fem minuttene før Solstad utlignet til 29–29 i nest siste minutt, Elverum-kapteinen vrikket ankelen og måtte hjelpes av rett før slutt. Skaden skal ikke være alvorlig.

Svenske Johansson reddet uavgjort med en dundrende distansescoring i aller siste sekund. Dermed avsluttet Elverum sin vonde rekke med åtte strake tap – inkludert ettmålstapet for Kiel på Lillehammer i februar.

Nå lever dramaet mot legendebrødrene Luka (33) og Nikola (37) Krabatic til bortekampen 7. april. Norges beste lag har satt rekord med 24 strake seirer i den norske serien. Men her møtte de en annen dimensjon – blant annet representert ved de østeuropeiske gigantene Dainis Kristopans (215 cm) og Kamil Syprzak (207 cm) og lynkjappe Luc Steins (172 cm).

12-målsscorer Syprzk var så forbannet at han sparket til stolpen i ren frustrasjon da dramaet sluttet på uavgjort. Den eneste som ikke snakket om bragd var Elverum-trener Børge Lund mot et PSG som bare manglet Mikkel Hansen (blodpropp etter kneoperasjon).

– En bragd er det ikke. Jeg synes vi har mer å gå på. Vi gjør veldig mye bra, men kommer til å lære veldig mye av denne matchen, sir han.

– Vi makset ikke sånn 100 hundre prosent. Men det gjør man sjelden, sier treneren som gjorde kloke disposisjoner hele veien.

– Børge Lund har vært glimrende på benken, sier V4-ekspert Gunnar Pettersen.

Paris Saint-Germain håndball har ifølge håndball World 17,8 millioner euro i budsjett. Det er er seks ganger så mye som Elverums 30 millioner kroner. Legenden Karabatic – med 10 mesterskapsgull for Frankrike – og lagkompisene er best betalt i håndballverden.

– En «jättefin» prestasjon. Det skal jo egentlig ikke gå an. Men dette er håndball og sånt kan skje i håndball, sier keepertrener Mats Olsson med nesten 40 års erfaring fra internasjonal topphåndball.

– Vi viste den moral som ligger i laget med å komme tilbake. Det var en god kamp av Elverum. Men ikke optimal. Det er fortsatt mer å gå på, mener svensken.

Men PSG håndball står i likhet med fotballklubben PSG fortsatt uten seier i Champions League. Også Neymar & co. er eid av Qatar Sports Group.

Men forskjellen på verdensbyen og Østerdalens hovedstad var ikke stor det første kvarteret. Thomas Solstad utlignet til 6–6 fra linjen. Strekspillet fungerte ypperlig før pause med fire scoringer hver. Elverum slet mer at PSG-klare Dominik Máthé mangler på grunn av sin korsbåndskade. Stig Tore Moen Nilsen gjorde sitt best for å fylle hullet etter ungareren, men traff på bare tre av seks skudd.

– Du verden som man savner Mathe på en slik kveld, utbrøt V4-kommentator Daniel Høglund. Eric Johansson – med kontrakt i Kiel fra sommeren – traff bare litt bedre med tre av seks skudd i mål.

Dermed Elverum under 13–15 halvveis etter at Elohim Prandi satte inn omgangens siste mål i siste sekund. Franskmannen er nettopp kommet tilbake på banen etter at han ble knivstukket i Paris på nyttårsaften.

Etter pause tok det helt av da hjemmelaget var hakket bedre enn stjernegalleriet fra Paris. Forsvaret ble like glimrende styrt av Niclas Fingren som Grøndahl styrte det offensive.

PS! Gjennom sine sesonger i Champions League har Elverum tapt fire ganger for PSG tidligere. I fjor var de sjanseløse da begge kampene på grunn av norske coronaregler ble spilt i Paris, men i 2019 truet Elverum et PSG uten en da skadet Sander Sagosen. Franskmennene vant med tre mål på Lillehammer. Kampen trakk 12.377 tilskuere i Håkons Hall. Det er fortsatt rekord for en norsk håndballkamp.