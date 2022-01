Blir ikke del av Rekdals trenerteam

Trond Henriksen og Jørn Jamtfall fortsetter i klubben. Men blir ikke med i Kjetil Rekdals trenerteam i 2022.

Jørn Jamtfall og Trond Henriksen.

2. jan. 2022 15:42 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter både den mangeårige RBK-duoen og Rekdal overfor Adresseavisen søndag.

– Alexander Lund Hansen blir keepertrener. Så jobber vi med å finne en assistent til, og de samtalene starter for alvor den kommende uka, innleder Rekdal.

– Hva med Trond Henriksens rolle?

– Både han og Jørn er kjempefyrer, som jeg har pratet med om 2021-sesongen. De har vært veldig behjelpelige, og er RBK-ere som blir viktige for klubben også framover. Men jeg tror klubben trenger noen nye ansikter rundt a-laget, svarer Rekdal.

Scout og administrativt

I en SMS skriver Trond Henriksen at han selv ønsker et skifte:

– Jeg ga beskjed til sportslig leder Mikael Dorsin før jul om at jeg ikke ønsker å være andre- eller tredjetrener på a-laget, sier han.

Henriksen går over i annen rolle.

– Jeg skal jobbe med scouting og med de beste unge spillerne.

Også Jamtfall bekrefter i en SMS at han går over i ny stilling.

Han har de siste årene jobbet en del med logistikk ved siden av trenergjerningen, og er nå tiltenkt en administrativ rolle i klubben.

Nytt team: Kjetil Rekdal nærmer seg fulltallig trenerteam. Denne uka starter samtalene med den siste assistenten.

Maalen, Iversen - eller en annen

30. desember skrev Adresseavisen at Svein Maalen og Steffen Iversen er aktuelle for å gå inn i Rekdals trenerteam.

53-åringen tar med seg Geir Frigård fra Hamar, og ønsker altså én assistent til.

Når Adresseavisen snakker med Rekdal søndag ettermiddag, forteller han at denne personen må være på plass senest 22. januar.

Da har spillerne være gjennom to dager med testing, og dette er første fellestrening med fotballsko foran 2022-sesongen.

- Du har navngitt Maalen og Iversen. Men det snakkes om at det er flere kandidater...

– Ja, det er flere. Både trøndere og ikke-trøndere. Så går vi inn i de samtalene med åpent sinn, og vil ut fra disse finne ut av hva som er det beste for teamet, sier Rekdal.

Treneren forteller videre at det finnes personer på lista som ønsker å være anonyme i prosessen, og at det er én av grunnene til at han ikke ønsker å lette mer på sløret hva gjelder navn.

Administrative oppgaver

Når det gjelder Henriksen og Jamtfall, er det to av dem som har vært i klubben lengst, både som spillere og i trenerapparatet.

Mens Jamtfall har vært keepertrener i en årrekke, i mange ulike team, har Henriksen også vikariert som hovedtrener ved to anledninger, første gang i 2007.

Den tidligere forsvarskjempen har vært assistent i flere omganger, og ble flyttet opp i a-teamet igjen da Rini Coolen ble vikar sommeren 2018.

Begge er fast ansatte, og får altså nye roller etter juleferien.

Det betyr at Alexander Lund Hansen, som også var med en del i fjor, blir keepertrener for André Hansen, Julian Faye Lund og Sander Tangvik.

Dermed begynner «Team Rekdal» å ta form.

Det er allerede kjent at Vetle Veierød er inne som fysisk trener og at Olav Aas er ny lege.

Christian Thorbjørnsen gikk før jul som kjent til Stabæk, mens Reidar Due har gått tilbake til jobben som barne- og ungdomslege.