Tande med drømmeåpning i OL-anlegget

ZHANGJIAKOU (VG) Daniel André Tande mistet de to første OL-konkurransene på grunn av coronaviruset. Etter å ha ankommet Kina på overtid denne uken, hoppet 28-åringen like godt lengst av alle på onsdagens trening.

PÅ PLASS: Daniel André Tande er glad for å ha kommet til Kina. Her på pressekonferansen før storbakkerennet.

Nå nettopp

– Det var lekkert, sier Tande til VG og gliser før lørdagens storbakkerenn.

I det aller første treningshoppet satte Tande utfor kanten i et svev på 139 meter. Ingen andre kunne matche det. Etterpå fulgte nordmannen opp med to nye hopp på 133 meter og 132 meter.

Til sammenligning hoppet japanske Royu Kobayashi på det lengste 134 meter.

– Jeg følte at jeg hadde hoppet ganske bra hjemme med tre fine økter før jeg reiste. Jeg håpet å kunne gjøre noe av det samme her. Det er deilig å komme i gang sånn, forteller Tande.

Fakta Onsdagens treningsresultater, stor bakke: Daniel André Tande: 139 m, 133 m, 132 m.

Halvor Egner Granerud: 137,5 m, 133 m, 133 m.

Robert Johansson: 126 m, 127 m, 126.

Marius Lindvik: 122 m, 125 m, 124 m. Vis mer

Den lovende formen til 28-åringen kommer bemerkelsesverdig nok etter tre uker alene i Norge, blant annet i coronaisolasjon hvor han brukte mest tid på dataspillet League of Legends

– Ha-ha-ha. Jeg trente jo det jeg skulle trene, men det ble noen timer med League of Legends også. Jeg prøvde å holde meg mest mulig hjemme da jeg ikke var på trening, forteller Tande.

Etter at han testet positivt for corona 18. januar uttalte han at den ufrivillige pausen kunne være bra for ham. Han kunne bruke den til å endre rytmen, til å slippe seg litt mer løs. Og det ser ut til å ha gjort ham godt.

LENGST: Her svever Daniel André Tande 139 meter under trening i Kina.

Landslagstrener Alexander Stöckl smilte da han så Tande i aksjon her i Zhangjiakou onsdag kveld kinesisk tid.

– Jeg fikk sett hopp (på video) som Daniel gjorde i Holmenkollen. Jeg håpet at han skulle klare å gjøre noen lignende her, og det klarte han fra første hopp. Det var bare gøy å se på, rett og slett, sier Stöckl til VG.

– Jeg slo meg til ro med at hvis jeg ikke rakk OL, ville det ikke være noen krise, men å rekke storbakken her, det er helt fantastisk. Jeg trives veldig godt og har kommet meg på plass. Jeg koser meg, sier Tande, som ser ut til å ha kommet til Beijing med masse nyvunnen energi – i tillegg til en del oppsparte vitser til hoppkompisene.

STORE AMBISJONER: Halvor Egner Granerud og de andre norske gutta drømmer om OL-gull i storbakken.

Landslagstrener Stöckl mener forholdene under normalbakkerennet, hvor Robert Johansson, Halvor Egner Granerud og Marius Lindvik ikke lyktes, var i deres disvafør. Nå er samtlige offensive før lørdagens renn i den største bakken.

Johansson tok selv bronse under tilsvarende konkurranse i Sør-Korea for fire år siden.

– Det er veldig deilig å vite at vi kan stille fullt lag, sier Johansson til VG, som har latt seg imponere av Tande etter kameratens ankomst til OL-byen

– Daniel har brukt den langdryge perioden hjemme på best mulig vis. Jeg føler vi har et sterkt lag og håper at vi kan klare å vise det frem i storbakken. Det blir spennende å se hva vi kan få til. Vårt beste nivå er ekstremt høyt, sier 31-åringen.

– Hvis vi har en bra dag i bakken, er alle gutta kapable til å kjempe helt i toppen, sier åtte år yngre Marius Lindvik, som ligger på 4. plass i verdenscupen sammenlagt.