Horneland om Skaanes: – Det er opp til ham selv

Branns mest lokale spiller kan brukes flere steder. Det er ikke bare en fordel, ifølge treneren.

Eirik Horneland med et godt nakkegrep på Kasper Skaanes under Branns nylig avsluttede treningsleir på Gran Canaria.

I dag 12:12

Gran Canaria: Kasper Skaanes går mot sin niende Brann-sesong. I bare én av dem (2014) har han startet mer enn halvparten av kampene.

På Rikard Norlings nedrykkslag var tenåringen Skaanes fast. Da han vendte tilbake til Brann for et år siden, ble han det igjen – under Kåre Ingebrigtsen.