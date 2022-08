Den amerikanske basketballstjernen Brittney Griner dømt til 9 års fengsel i russisk rett

Et flere måneder langt drama rundt basketballstjernen Brittney Griner (31) har fått sin foreløpige konklusjon i russisk rett. USAs president Joe Biden kaller dommen «uakseptabel».

«JEG ELSKER FAMILIEN MIN»: Brittney Griner føres ut av rettsforhandlingene i Russland etter å ha fått en dom på ni år i fengsel for narkotikasmugling og -besittelse. – Jeg elsker familien min, sa hun på vei ut.

4. aug. 2022 17:04 Sist oppdatert nå nettopp

Amerikaneren dømmes til ni års fengsel og ble i retten funnet skyldig i besittelse av narkotika og smugling. Retten mente det var en bevisst handling, skriver nyhetsbyrået Tass.

Basketballstjernen dømmes til ni års fengsel og en bot på én million rubler. Det tilsvarer i underkant av 160.000 norske kroner. Ifølge forsvarerne vil dommen bli anket.

USAs president Joe Biden reagerer kraftig på dommen.

– I dag mottok den amerikanske borgeren Brittney Griner en fengselsdom som er en påminner om hva verden allerede vet: Russland holder Brittney i varetekt med urett, sier Biden i en uttalelse.

– Det er uakseptabelt, og jeg ber Russland om å løslate henne umiddelbart så hun kan være med sin kone, kjære, venner og lagkamerater, fortsetter den amerikanske presidenten.

Griners juridiske apparat sier at de er veldig skuffet over dommen og bekrefter videre at de kommer til å anke den.

Det var den 17. februar i år at Griner ble arrestert på flyplassen i Moskva med cannabisoljer i bagasjen, beregnet på bruk til e-sigaretter – såkalt «vape» – som hun hadde legeerklæring for å oppbevare, ifølge the Guardian.

En uke senere startet Russlands invasjon av Ukraina og siden har Griner vært i en limbo, fortrinnsvis i russisk varetekt.

Saken er blitt storpolitikk og administrasjonen til den amerikanske presidenten Joe Biden har flere ganger vært i kontakt med Griner og hennes juridiske apparat. På nasjonaldagen 4. juli sendte Griner et brev til Biden, med bønn om hjelp.

– I sprint har du Usain Bolt, i Formel 1 har du Michael Schumacher og i basketball på kvinnesiden har du Brittney Griner, illustrerte hennes forsvarer Maria Blagovolina – for å understreke klientens globale stjernestatus.

Cannabis er forbudt i Russland, både for medisinsk og rekreasjonelt brukt. 31-åringen har erkjent straffskyld for å ha medbrakt cannabisoljene – men nekter for at det har vært en bevisst, kriminell handling.

Forsvarer Blagovolina ba retten – skulle de finne at straff er nødvendig – om å gi henne en straff så mild som mulig.

Påtalemyndigheten ser det annerledes og ba om ni og et halvt års fengsel for 31-åringen.

Griner sa i sin slutterklæring torsdag ettermiddag at det var en «ærlig tabbe» å ta med seg cannabis inn i Russland.

Bytte med våpenhandler?

– Jeg mente aldri å skade noen eller utsette den russiske befolkningen for fare, jeg mente aldri å bryte noen lover her, sa Griner under rettsforhandlingens siste dag.

CNN meldte for ei uke siden at USA har tilbudt Russland å bytte den dømte russiske våpensmugleren Viktor Bout, også kalt «Dødens kjøpmann», mot de to amerikanske Griner og Paul Whelan, som begge er dømt i russisk rett. Whelan er dømt til fengsel i 16 år for spionasje. Utenriksminister Antony Blinken har sagt at han skal ta opp saken med sin russiske kollega Sergej Lavrov.

Anker saken

Bouts advokat har uttalt til CNN at et slikt bytte ville være «en grei handel».

I Frode Berg-saken ble det fremholdt fra russisk side at en utlevering ikke ville være aktuelt før den norske spionen hadde fått sin dom. Etter at Berg var dømt, gikk det syv måneder til han endelig ble utlevert. Frode Berg var dømt til 14 års fengsel under såkalt «strengt regime».

Griners advokater, Maria Blagovolina og Aleksandr Bojkov, uttaler til Tass at de vil anke saken. Det kan forsinke en eventuell bytte mot den russiske våpenhandleren.

Brittney Griner er to ganger OL-vinner og to ganger verdensmester for USA. Hun har en rekke sesonger spilt for russiske UMMC Ekaterinburg når det har vært ferie i den amerikanske WNBA-serien.