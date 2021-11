Nå er det duket for «vinterkrig»: – Bruker anledningen til å ruste oss

NRK ruster opp til første vintersportsstudio uten langrenn på sine skjermer, mens arvtagerne i Viaplay-eier NENT sier de ikke først og fremst konkurrerer mot NRK.

DUKET FOR VINTERFEST: Julie Strømsvåg i Viaplay Vinter, og Ida Nysæther Rasch og Emil Gukild i NRK. De skal være ansiktene utad for de to konkurrerende sendingene.

NRK Vinterstudio mot Viaplay Vinter.

Langløp og skiskyting mot langrenn, hopp og alpint.

Seerne har aldri hatt en større oppgave når det gjelder å finne ut hva som sendes hvor. Nederst i saken er en fullstendig oversikt over hva som går hvor – og når.

– Vi bruker anledningen til å ruste oss litt innholdsmessig. Det viktigste for vår del er hva vi gjør innholdsmessig og ta skikkelig tak i det, og sørger for at seerne får mest mulig oversikt i et mer fragmenter rettighetsbildet, sier vintersportssjef Mads Håby.

Fragmenteringen Håby snakker om, er at langrenn, hopp, alpint og skøyter i hovedsak vil gå hos NENT-kanalene og på streamingtjenesten Viaplay, mens skiskyting, langløp og enkelte konkurransehelger skal gå hos NRK.

Denne helgen vil en vintersportsinteressert seer måtte trykke seg fram og tilbake mellom kanalene for å få med seg alt av langrenn (Viaplay), hopp (Viaplay), alpint (Viaplay) og skiskyting (NRK).

– Vi forventer å få en del telefoner til publikumsservice i morgen (lørdag), sier Håby.

Ekstreme profiler

NRK satser også på at langløp, i serien Ski Classics, skal bli en tydeligere bærebjelke i sine sendinger – med blant annet Marcialonga, Vasaloppet og «Birken» på nyåret.

– Fordi vi har mistet noen rettigheter, har vi mer ressurser å sette inn til det for å bygge langløpsproduktet. Det er to ting som engasjerer: det ekstreme, som publikum lar seg engasjere av, og profilene, med Marit Bjørgen og Martin Johnsrud Sundby, sier Håby.

Han avkrefter at NRK vil for eksempel flytte sendetidspunkt på langløp for å stikke kjepper i hjulene for NENT.

Vinterstudio skal gå gjennom hver eneste helg, med Emil Gukild og Ida Nysæther Rasch i programlederstolene.

– Det blir oppdateringer for alt det vi ikke har rettigheter til, med oppsummeringer fra relevante eksperter i studio. Fredrik Aukland tar oss gjennom langrenn, vi har seks mann i Ruka og har fortsatt som ambisjon å være tett på langrenn.

Noen kanaltrykk oppover befinner Julie Strømsvåg og Viaplay Vinter seg, til sin første virkelige sesong. Ilddåpen fant sted fredag, da de for første gang sendte nasjonalsporten langrenn på sine flater.

– Jeg tror NRK fortsatt står såpass sterkt at de kommer til å få seere nesten samme hva de hadde sendt. Det er ingen revolusjon som kommer hos oss, men vi kommer til å kle det i en mer moderne drakt, sier sportssjef i NENT, Kristian Oma.

Sterkt på egne ben

Han regner med det vil ta litt tid før seerne finner ut av det mer fragmenterte rettighetsbildet, og sier seernes dom vil vise om de har lyktes med sine kampanjer.

– Vi håper at hopp, langrenn og alpint skal stå så sterkt på egne ben at seerne vil finne fram.

Men spurt om hvilke grep de har gjort for å vinne den store «vinterkrigen» i helgene, er det ingen tegn til verbal opprustning fra noen av kantene.

– Vi konkurrerer ikke først og fremst mot NRK, det er kommersielle markedsandeler som er det viktigste i det landskapet der. Det er mer naturlig for oss å se på hva TV 2 har fått til, i stedet for NRK – som har førti-femti år som enerådende, sier Oma – og sier femårsplanen for Viaplay er å gå fra 3,7 millioner til 12 millioner abonnenter.

– Vi er i utgangspunktet ikke bekymret for det (konkurransen fra NENT). Vi anerkjenner at det er andre aktører som sitter med andre rettigheter, men vi har fortsatt selvtillit på at vi har mange relevante rettigheter, sier Håby – som ønsker NENT lykke til i en «sunn konkurranse».

