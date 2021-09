Mol ber Sørum finne kjæreste: – Du får det bedre med deg selv

NORDSTRAND (VG) Sandvolleyballstjerne Anders Mol (24) har et utradisjonelt råd til makker Christian Sørum (25) før de starter jakten på VM-gull neste sesong.

OL-VINNERE: Anders Mol og Christian Sørum møter VG på Nordstrand i Oslo.

– Tiden etter OL har vært veldig rolig, og det har vært deilig å ha noen rolige dager hjemme i Norge med kjæreste og familie. Nå har det vært litt andre ting i fokus. Vi har fokusert på mer lystbetonte ting for å glemme volleyballen litt, sier Anders Mol.

VG møter OL-vinnerne på Nordstrand i Oslo. Der skal de møte en volleyballklubb som har hatt stor pågang etter suksessen til Mol og Sørum. Duoen synes det er fint å se.

– Ingenting gjør oss gladere enn at det er mange som vil spille volleyball og at det gror godt i rekkene bak oss, sier Mol.

De to sandvolleyballspillerne har igjen hatt en eventyrlig sesong. I august ble det først OL-gull i Tokyo før de tok sitt fjerde EM-gull på rad bare åtte dager senere.

– Hva skal til for å toppe det neste år?

– Det er jo det VM-gullet som vi så sårt vil ha, svarer Mol.

I Hamburg for to år siden spilte Mol og Sørum bunnsolid i alle sine VM-kamper før de røk i semifinalen mot Tyskland. Det endte til slutt med bronse. Nå er VM-gull neste mål for verdens beste sandvolleyballduo.

– Vi fikk det ikke helt til der, men vi var så nære, sier Mol og legger til at det fortsatt er litt bittert.

Som et ektepar

Men Mol har altså et utradisjonelt tips til makker Sørum om hva de bør gjøre for å øke sjansene for VM-gull i juni neste sommer.

De tre siste ukene har de to hatt en pause fra hverandre etter å ha levd nærmest oppå hverandre i sommer. Sånn er det når man lever av sandvolleyball og reiser verden rundt for å spille turneringer gjennom hele sesongen. De to har tidligere omtalt forholdet sitt som et slags «ekteskap».

Mol har nå tilbrakt mye av tiden i sin nye hjemby Kristiansand sammen med samboeren Karoline Olsen, håndballspiller i Vipers. Sørum har vært med familien på Østlandet.

De to ler og spøker om at de «ikke har snakket sammen» den siste tiden, og Sørum forteller med et glimt i øyet at han savner hvordan tiden var da det kun var de to sammen – før Mol fikk seg kjæreste.

SAMMEN IGJEN: Anders Mol og Christian Sørum er gjenforent etter noen uker fra hverandre.

– Lyser kjærlighet av øynene hans

Nå håper Mol at makker Sørum også skal finne kjærligheten.

– Jeg tror kanskje vi har større sjanse for å få VM-gull hvis Christian har fått seg en kjæreste, sier Mol og bryter ut i latter.

– Ja, du tror det? svarer Sørum.

– Hvorfor det?

– Nei, da får du det bedre med deg selv og litt sånt, sier Mol og tar et godt grep rundt makkeren før han ler igjen.

– Nei, han har jo blitt helt ... Jeg hadde det så bra da det bare var oss to! Nå er jeg jo helt alene, svarer Sørum fra armkroken til Mol.

– Nei da, det er jo heldigvis ikke så stor forskjell da. Karoline er en veldig bra jente som har glidd rett inn i gjengen. Jeg er veldig glad på deres vegne. Jeg ser det lyser kjærlighet av øynene hans og det smitter over på meg, fortsetter Sørum lattermildt.

– Nå blir det mye å skrive om for VG her altså, avslutter Mol.

Denne uken reiser duoen til Vestlandet for treningsleir før den internasjonale sesongen avsluttes i Sardinia.