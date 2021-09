Da tennisstjernen ble slått i sin siste Grand Slam-kamp

Sportshistorien:

13. september 1981: John McEnroe tar sin tredje strake US Open-tittel med å slå erkerivalen, svenske Björn Borg med 4-6, 6-2, 6-4, 6–3. Det skulle bli Borgs siste Grand Slam-kamp. Han vant elleve Grand Slam-titler i løpet av tenniskarriere.

Etter tapet mot McEnroe i 1981 spilte aldri Borg i en av de fire store tennismesterskapene igjen . De fire store er US Open, Australian Open, Wimbledon og French Open. Han takket for seg to år senere og la opp i 1983.