Ruud hyllet motstanderen etter seier: – Takk for alle minnene

PARIS (VG) (Ruud – Tsonga 6–7, 7–6, 6–2, 7–6) Jo-Wilfried Tsonga (37) var i tårer foran hjemmefansen i sitt karrierepunktum. Casper Ruud (23) ble hans overmann – og takket franskmannen for alle minnene.

FOKUS: Casper Ruud kjempet Jo-Wilfried Tsonga i senk og tok seg videre til andre runde i French Open.

24. mai 2022 17:28 Sist oppdatert nå nettopp

– Det var en bra kamp. Jeg vil ikke snakke om kampen, jeg vil snakke om Jo. Det er vanskelig for meg å snakke, sier Ruud til arrangøren, og blir avbrutt av hjemmefansens høylytte applaus.

Nordmannen var tydelig preget etter å ha slått Tsonga i franskmannens siste kamp noen gang. 37-åringen har legendestatus i fransk tennis, og hadde 14 000 hjemmefans med seg hele kampen.

– Jeg vil ikke ødelegge øyeblikket ditt. Det er trist for alle spillerne at du gir deg, Jo, du har vært en inspirasjon for meg og mange andre rundt om hele verden. Tusen takk for alle minnene, sier Ruud videre – til nok en enorm applaus.

Ruud vant den dramatiske og seige kampen, og er videre til andre runde av French Open.

Overraskende tøff

Nordmannen har aldri nådd lenger enn tredje runde i French Open, hans antatt sterkeste Grand Slam-turnering. Den norske grusspesialisten har kommet til tredje runde tre sesonger på rad i Paris, men ønsker å bryte en barriere i år: Nå kvartfinalen.

Første hinder på veien var den tidligere storspilleren Jo-Wilfried Tsonga. Franskmannen var på det høyeste rangert som verdens femte beste spiller, men har falt til 297. plass med årene. Han bydde imidlertid på overraskende sterk motstand.

Heiet frem av et entusiastisk hjemmepublikum, nektet Tsonga å miste egen serve. Dermed gikk første sett til tiebreak, hvor 37-åringen viste seg sterkest. En sjokkstart på kampen for Ruud, som er rangert som nummer åtte i verden. Mens det norske håpet ristet på hodet, ristet stadion av elleville jubelrop.

I det andre settet klarte endelig 23-åringen fra Snarøya å bryte serven. Men han mistet egen serve i det påfølgende gamet, og nok en gang måtte spillerne ut i tiebreak. Tsonga så stadig mer sliten ut, og denne gangen gikk Ruud seirende ut.

En utmattet franskmann bød på nesten tre ganger så mange upressede feil som Ruud gjennom kampen, og nordmannen fikk langt enklere arbeidsvilkår etter hvert. Det tredje settet viste kvalitetsforskjellen på de to spillerne.

– Det er overkjøring, meldte Christer Francke, kommentator hos MAX.

Det fjerde settet ble det siste i kampen, og det siste i Tsongas 18 år lange karriere. Mange fans hadde tatt turen for å se 37-åringen spille på hovedbanen i Roland Garros-anlegget, og det var flere skikkelige brøl som smalt i tribuneneveggene underveis i kampen. Da han utlignet til 5–5 i siste sett, kokte det nesten over på blant publikum, som ble oppildnet av hjemmefavoritten.

SISTE TSONGA: Jo-Wilfried Tsonga spilte karrierens siste kamp mot Casper Ruud. Nå venter pensjonisttilværelsen for franskmannen – som var tydelig preget da han innså at Ruuds matchball nærmet seg.

Tsonga har vært gjennom en rekke alvorlige skader de siste årene, og på slutten av det fjerde settet maktet nesten ikke kroppen hans mer. Franskmannen måtte få behandling av lege for en skulderskade, men valgte å gå inn i kampens tredje tiebreak.

Tsonga har spilt to semifinaler i French Open gjennom karrieren, og er en av få spillere som har slått både Novak Djokovoic, Rafael Nadal og Roger Federer mens de var ranket som nummer en i verden.

Ddenne gangen sa det stopp i første runde mot Casper Ruud, som er inne i et hardkjør. Tirsdagens kamp varte i over 3,5 timer og kom bare tre dager etter lørdagens finaleseier i Geneve Open. Den kampen passerte også tre timer, og torsdag venter en ny kamp for Ruud.

I andre runde av French Open møter Ruud finske Emil Ruusuvuori. De har møttes to ganger tidligere, hvor nordmannen har vunnet begge kampene.