Kloster Aasen ny IOC-topp: – Kan øke sjansen for OL i Norge

TOKYO (VG) Gerhard Heiberg (82) har i all hemmelighet hjulpet Kristin Kloster Aasen (60) i jakten på en styreplass i IOC. Han tror det kan øke Norges sjanser for å få et OL i fremtiden.

NORGES MEKTIGSTE IDRETTSTOPP: Kristin Kloster Aasen er ny styremedlem i IOC. Her er hun sammen med skipresident Erik Røste under OL i Pyeongchang i 2018.

– Dette valget gir Kristin makt. Sitter du i styret i IOC, så kan du påvirke. Det er viktig sett med norske øyne, sier Heiberg til VG.

Natt til onsdag, norsk tid, ble Kristin Kloster Aasen innvalgt i IOC-styret. Helt i det stille har hun jobbet for dette siden mai. Æresmedlem i IOC, Gerhard Heiberg, har vært med på laget. Han har selv erfaring som styremedlem i verdens største idrettsorganisasjon.

– Det å sitte i IOC-styret gir muligheter: Man er tettere på de aktuelle sakene som er til behandling i styret, sier Kloster Aasen.

Hun snakker med VG i Tokyo, mens forgjenger Heiberg befinner seg i Oslo.

Han tror det å få Kristin Kloster Aasen rundt bordet til IOC-president Thomas Bach vil styrke Norges sjanser til å få et OL i fremtiden – dersom norsk idrett ønsker dette.

Norges idrettsforbund har vedtatt å sondere viljen til å gå løs på en ny OL-kamp.

– Vi kritiserer gjerne andre land som blir tildelt OL. Vi snakker om våre verdier og det å gjøre ting på den norske måten. Vi er kjent for å være verdens beste vinteridrettsnasjon og da skylder vi andre å arrangere OL på norsk jord. Så jeg tror på en norsk OL-søknad, og jeg tror også det kommer på agendaen igjen, sier Heiberg.

– Men finnes det en rikspolitiker som vil ta i den saken nå, etter at Oslos søknad havarerte?

– Kan vi ikke ta den samtalen etter stortingsvalget i høst? smiler Heiberg i retur.

Han ønsker ikke å utdype og svare på om en regjering ledet av Arbeiderpartiet kan være positivt for landets OL-tilhengere.

– Jeg tror Norges sjanser til å få et OL handler mest om hva vi selv ønsker i Norge. Det er mest opp til oss selv. De fleste som kjenner Norge, og som var på besøk hos oss i 1994 og under ungdoms-OL i 2016, er glade i landet vårt, sier Kloster Aasen.

UTPEKT AV FORGJENGEREN: Gerhard Heiberg (t.h.) pekte på Kristin Kloster Aasen som sin foretrukne etterfølger i IOC.

Hun ble valgt inn som ordinært IOC-medlem i 2017.

– IOC er gjerne elsket og hatet i Norge. Mener du at organisasjonen er misforstått?

– Alle har sin egen virkelighetsoppfatning, så jeg skal ikke si det. Men jo mer jeg blir kjent med IOC, så mener jeg at det er en del fastlåste forestillinger der ute, som kan endres. Om jeg opplevde IOC på en måte som de mest kritiske røstene sier, så ville jeg ikke brukt mye tid på dette, sier hun til VG.

– Hva vil du jobbe for som styremedlem?

– Jeg er opptatt av reformarbeidet i IOC, som også handler om måten man velger nye kandidater til å arrangere OL på. Det skjer nå på en helt annen måte enn tidligere. Endringen er utrolig positiv, mener hun.

– Hva har IOC fortsatt en del å gå på?

– Det vet jeg ikke om jeg kan svare på, for jeg er mest opptatt av det som skal til for å dytte noe i riktig retning, og gjennomføre de strategiene som er vedtatt. IOC har selv identifisert hva som må til for å endre en organisasjon som tidligere var konservativ og lite fremoverlent. Det opplever jeg ikke lenger at IOC er.

– Fikk du mye makt gjennom valget i Tokyo?

– Jeg er ikke glad i det ordet. Det er så endimensjonalt. Men jeg får innflytelse på prosesser. Jeg vil kunne bidra i større grad, sier Kloster Aasen.

Det er Gerhard Heiberg enig i:

– IOC har en del utfordringer. Den største er kanskje doping. Og i antidopingarbeidet mener vi at Norge har mye å bidra med. Kampen mot korrupsjon er også viktig. Samt valget av nye arrangørsteder for OL: Skal vi kun gi lekene til diktaturer? Skal vi ikke ta lekene tilbake til Europa og vise verden hva slags verdier vi har? spør IOC-pensjonisten.

– Jeg jubler over valget av Kristin som nytt styremedlem i IOC. Dette var meget gledelig, sier 82-åringen til VG.