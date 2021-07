Norsk stjerneskudd går i Warholms fotspor: – Overrasker meg stadig

I 2015 tok den da 19 år gamle Karsten Warholm to sølvmedaljer i junior-EM. Nå ønsker Andrea Rooth (19) å kopiere verdensstjernen under mesterskapet i Tallinn.

Andrea Rooth i aksjon på 100 meter hekk under NM i friidrett i 2020. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Som ung friidrettsutøver var Karsten Warholm god i både hekkeløp og mangekamp. Det er også det allsidige talentet Andrea Rooth.

Hun satte nylig norsk juniorrekord på 100 meter hekk under et stevne i tyske Mannheim. Der løp hun inn til tiden 13,11. Med det slettet hun Isabelle Pedersens ti år gamle norske juniorrekord.

– Den rekorden har jo stått i noen år, så det var en supergod følelse rett før junior-EM, forteller en fornøyd Rooth til Aftenposten.

Om hun noen gang kunne velge om hun ville bli friidrettsutøver, er tvilsomt. I Rooth-familien ligger det tilsynelatende nemlig i genene.

Pappa Vegard Rooth har vunnet mange NM-gull i stafett, sammen med sine brødre Marius og Espen. Fetter Markus (19) har bronse fra junior-EM i mangekamp. Kusinen Kajsa (18) har NM-gull i stafett.

Fakta Andrea Rooth Født: 6. mars 2002 (19 år). Klubb: Lambertseter Idrettsforening. Øvelser: Mangekamp, hekkeløp og sprintløp. Meritter: Norsk U20-rekord på 100 meter hekk. Tok sølv på 400 meter hekk i Sommer-EYOF 2019 (også kjent som ungdoms-OL). Er rangert som nummer 3 i verden i U20 i mangekamp. Aktuell: Konkurrerer i U20-EM i Tallinn 19. juli. Skal løpe 4x400 meter stafett, men det er ikke avklart hvilke andre øvelser hun kommer til å stille i. Vis mer

Paralleller til en verdensmester

Andrea er rask på både 100 og 400 meter hekk, men det var mangekamp hun begynte med da hun ble introdusert for friidrett. Akkurat som Karsten Warholm. Som junior tok han i 2015 sølv på både 400 meter og i tikamp, i samme junior-EM.

Som ung friidrettsutøver vet en ikke helt hvilken øvelse en kan bli best i. Derfor mener Rooth det er viktig å holde flere dører åpne.

– Mangekamp er en fin måte å opprettholde en allsidighet og bli flink i mye på, forteller 19-åringen en uke før junior-EM.

Det starter i Tallinn 15. juli. Hun er i god nok form til å hevde seg i både mangekamp og hekkeløp-distansene. Før mesterskapet grubler hun på hvilke av øvelsene hun burde satse på.

Tidligere prestasjoner tilsier at Andrea kan ta to medaljer. Kanskje klarer hun å kopiere det Warholm gjorde for seks år siden.

Hadde ikke toppet formen

Med juniorrekorden på 100 meter hekk er Andrea den femte raskeste norske kvinnen på distansen noensinne. I Europa kan hun skilte med å være syvende beste juniorløper gjennom tidene.

Pappa Vegard har trent mange idrettsutøvere opp igjennom, men han trodde aldri at han skulle trene datteren på dette nivået.

– Jeg blir stadig vekk overrasket av det Andrea får til. Jeg brøt ut i spontan jubel da jeg så tiden på klokken, sier han til Aftenposten.

Ifølge treneren har ungjenta en hekkepassering i verdensklasse.

Andrea Rooth etter å ha tatt gull på 100 meter hekk under NM i 2020. Her gratuleres hun av bronsevinner Marlen Elisabeth Johansson Aakre. Bakerst står Ingrid Pernille Rismark som tok sølv. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Den nye rekorden er god å ha med seg inn mot mesterskapet. Rooth forteller at hun heller ikke hadde toppet formen til rekordløpet.

– Man føler man får til alt etter et rekordløp, men ingen er jo supermann. Jeg må derfor tenke på hva jeg nå kan gjøre best inn mot junior-EM og velge to øvelser ut fra det, forteller hun.

– Bra å ha treneren under samme tak

Da Andrea var yngre var det ikke alltid like gøy å dra å bli dratt med på trening, når vennene dro på stranden. Gevinsten med å trene hyppig var hun kanskje for ung til å forstå, ifølge henne selv.

Men Andrea har alltid elsket å konkurrere. Derfor hadde trenerpappaen en taktikk for å utvikle datterens synlige talent.

– Metoden min var å melde henne på alle stevner som var mulig, for da fikk det fungere som trening, sier Vegard.

Pappa og trener Vegard Rooth trodde aldri han skulle få trene datteren Andrea Rooth på det nivået hun er på nå. Foto: Privat

Å leve under samme tak som sin egen trener har sine fordeler, mener Andrea. Rooth-familien er ikke den eneste friidrettsfamilien som har skjønt at det kan være en suksessoppskrift. Ingebrigtsen-familiens «utøverfabrikk» er et annet godt eksempel.

– Vi ser en tendens i friidrettsmiljøet hvor det å kunne være en 24-timers utøver er viktigere enn før. Nivået blir jo bare høyere og høyere, forklarer Andrea.

I tillegg er det å ha en familie som heier på deg, samtidig som de gir deg tips og råd, en stor fordel for utviklingen, mener 19-åringen.

Pappa Vegard har lenge sett at datteren kan løpe raskt. Spesielt én ting er viktig for ham å videreføre når han trener unge talenter.

– Retningen er viktigere enn målet. Hvis man bare blir litt bedre hver dag og holder ut i lengden, vil man få ut potensialet.