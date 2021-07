Japan tror på «best games ever»

TOKYO (Aftenposten): Lekene vil bli husket for pandemi og smittevern. For japanerne kan det også blir husket for å ha vært det sportslig beste i OL noensinne.

De japanske softballjentene har allerede startet sitt OL. De begynte med å slå Australia 8–1 natt til onsdag og er favoritter til å ta gullet. Her Minori Naito som jubler for en «home run».

Yukiko Ueno lot armen svinge i en perfekt bevegelse, slapp ballen i riktig øyeblikk og kunne gjerne ha lagt til: «Let the games begin.» Presis klokken 02.00 natt til onsdag tjuvstartet lekene med Uenos åpningskast i softballkampen mellom Japan og Australia. Det kan også ha vært åpningskastet på en stor sportslig suksess.

Softball og fotball tyvstarter konkurransene. Åpningsseremoni er det ikke før fredag. Japan vant OL-oppstarten 8–1.

Etterpå kommenterte Ueno de pandemitomme tribunene.

– Som spiller må vi bare gjøre som vi alltid gjør på banen. Jeg håper at vi med vår kamp kan formidle noe via TV og andre medier, sa hun etter kampen.

Tross smitte, tross skepsis, tross små opprørstendenser blant sponsorer og mye japansk ståhei, blir det leker. I den gigantiske byorganismen som er Tokyo, er det nesten som søndagsstille i den grad bygiganten kan være stille. Men i millioner av japanske hjem er det store forventninger til hva landet kan få til i sitt eget OL selv om tanken på det sportslige har kommet i annen rekke.

Gullrus på gang

Det kan bli et skikkelig jubel-OL for Japan. Det er en sportslige optimisme før det hele starter selv om skepsisen det japanske folk har til arrangementet i seg selv, er minst like stor som tidligere.

Som alle vertsnasjoner er det ikke bare arenaer og infrastruktur som får en skikkelig oppussing i forkant. Det har vært satset sportslig så det holder.

Det før nevnte kvinnelaget i softball er blant favorittene til å vinne denne grenen. Japan er et stort slåball-land. Herrene spiller baseball og er favoritter de også. Baseball er den største lagsporten i Japan.

I det hele tatt har Japan store muligheter i en rekke idretter. Den største av dem alle er tennisspilleren Naomi Osaka. 23-åringen med japansk mor og far fra Haiti, oppvokst i USA, har valgt å representere sin mors hjemland.

– Olympiske leker er spesielt i seg selv. Å få spille for japanske tilhengere blir stort. Jeg håper at jeg kan gjøre dem stolte.

På rekke og rad

Bak Osaka står en rekke japanske gullhåp som også håper å gjøre sine tilhengere stolte. Ifølge analyseselskapet Gracenote Sports så kommer Japan til å ta 26 gull totalt. Det vil i så fall være flere gull en nasjonen tok til sammen i 2012 og 2016. Selskapet har sett på alle OL-øvelser og forsøkt å komme med en spådom. På deres virtuelle medaljetabell ligger Japan bak gigantene USA, Russland (under lekene bare ROC – Russian Olympic Comittee) og Kina.

Daiya Seto er Japans store svømmehåp. Han har to gullsjanser. Japan har flere svømmere som kan bidra til det noen tror blir tidenes leker for Japan.

Vi har nevnt tennis, softball og baseball. I tillegg skal svømmeren Daiya Seto ta et par gull. Kanskje tre. Han er favoritt på 200 og 400 meter medley.

Japan kan også komme til å rake inn medaljer i nye olympiske sporter som surfing og skateboard. Japan har aldri tatt medalje i sykling, men denne gangen er Yumi Kajihara og Yuta Wakimoto favoritter i velodromen.

Bordtennisspilleren Tomokazu Harimoto er også en av mange som har los på gull fra hjemmenasjonen.

Sumo er størst

Sportslig er det kanskje noe på gang for Japan i dette OL. Men uansett er det sumo som er nasjonalsporten. Det pågår en stor sumoturnering i Nagoya samtidig med åpningen av OL. Den får bred og god dekning i japanske aviser.

Sakene om OL handler enn så lenge mest om pandemi, de 9 OL-deltagerne som har testet positivt for covid-19 og hvilke begrensninger som alle i OL-boblen er nødt til å gjennomgå.