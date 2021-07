VM ble avlyst: – Bekymret for de nest beste og bredden

Roerne ble triste, skuffet og frustrerte da meldingen kom om at VM er avlyst.

Birgit Skarstein er verdensmester fire ganger på vannet, i tillegg til en på romaskin. Men noe VM-gull i Shanghai kan hun se langt etter. Foto: Ørn E. Borgen/NTB

32 minutter siden

Mesterskapet skulle ha funnet sted etter OL og Paralympics. Endelig skulle Asia igjen avvikle det største arrangement innen denne idretten, utenom OL. Forrige gang var i Sør Korea i 2013. I oktober skulle Shanghai arrangere samle verdens beste roere, inkludert ferske gullvinnere fra OL og Paralympics.

Pandemien satte en stopper for det.

– Jeg er ikke overrasket. Beskjeden kom ikke som noe sjokk. Vi hadde fått signal om 50 prosent sannsynlighet for at det ikke ble noe. Og da vi hørte at karantenekravet var 14 dagers isolasjon ved innreise, uten mulighet til å trene, skjønte vi at det kom til å gå ut over konkurransene, sier Birgit Skarstein.

Hun forbereder seg i disse dager til Paralympics, men lider med alle dem som ikke kom til OL, og som heller ikke får anledning til å delta i VM.

– Det er mange som har hatt dette mesterskapet som mål og motivasjon. Det ville blitt et høydepunkt etter lang tid med isolasjon og et rutinepreget liv etter skjema. Nå blir det to og en halv sesong som blir amputert, sier Skarstein.

Hun legger ikke skjul på at det blir utfordrende i fortsettelsen.

– Nå er jeg bekymret for de nest beste og for bredden.

Fakta VM de siste årene og neste 2011 Bled, Slovenia 2012 Plovdiv, Bulgaria 2013 Chungju, Sør-Korea 2014 Amsterdam, Nederland 2015 Aiguebelette, Frankrike 2016 Rotterdam, Nederland 2017 Sarasota, USA 2018 Plovdiv, Bulgaria 2019 Ottensheim, Østerrike 2020 Bled, Slovenia 2021 Shanghai, Kina (går ut) 2022 Račice, Tsjekkia Vis mer

Skarstein sier at det har vært veldig begrenset med konkurranser for eliten.

– For de under eliten har det vært null. To sesonger som har gått nesten uten en eneste konkurranse. Jeg er bekymret for bredden og de som er rett under de beste. Det er lenge å gå 2,5 år uten konkurranse når du er up and coming.

Trønderen mener at deter lett å velge noe annet å drive med når aktiviteten i lange perioder har vært nedstengt.

– Det har også tidvis vært forbudt å drive organisert idrett. Derfor blir det roforbundet og klubbene gjør, og hvordan de aktive håndterer det fremover, veldig viktig. Det må skapes gode miljøer og fellesskap for dem som ikke har fått konkurrere.

Birgit Skarstein håper at roforbundet tar ekstra godt vare på dem som ikke skal delta i OL og Paralympics. Foto: Ørn E. Borgen/NTB

Må finne andre muligheter

Denne uken samlet forbundet 14 kvinner og menn for å snakke om situasjonen og veien videre.

Lettvekteren Oskar Sødal forteller:

– Vi var fire lettvektere som hadde VM som mål, og vi skulle starte «Prosjektet lettvekt» inn mot VM, sier han.

Ask Tjøm, Jens Holm og Lars Benske er også med i denne gjengen av hardtsatsende roere.

– Vi utøverne ble spurt hva vi tenkte nå. Det vi synes er kjipt er at Det internasjonale roforbundet ikke hadde noen plan B.

Han mener det ikke er noe annet å gjøre enn å trene Det er bare to år til en ny OL-kvalik.

Det som blir tilbudt fremover er konkurranser i Norge, i Sarpsborg, Drammen og NM på Årungen 11. og 12. september.