Ventet med å avsløre nytt utstyr før OL: – Vi fryktet at det skulle bli ulovlig

Det norske laget har fått utviklet et nytt sykkelstyre som skal gi dem en stor fordel på sykling i triatlon.

Det norske triatlonlandslaget mener selv de er favoritter til gull mandag.

24. juli 2021 09:23 Sist oppdatert nå nettopp

Tokyo: – Vi har et mentalt overtak på de andre nasjonene. De spør: «Hva har de norske gjort?». «Hvorfor har ikke vi gjort det som dem?», sier Arild Tveiten, sjef for det norske triatlonlandslaget.

Selvsikkerheten var stor da de norske triatletene fra Bergen møtte pressen i Tokyo lørdag.

Ikke bare har både Kristian Blummenfelt, Gustav Iden og Casper Stornes alle et realistisk mål om gull. Men nå har de også et nytt våpen.

Overfor BT kunne den norske landslagssjefen avsløre det som er blitt holdt skjult helt frem til to uker før OL: Et nytt tempostyre på sykkelen som gjør at triatletene kan ligge mye mer fremoverlent og aerodynamisk.

– Vi får lange blikk her i deltakerlandsbyen mot det nye styret, sier Gustav Iden.

Styret holder underarmene til utøverne på en ny måte og gir også bedre balanse og kontroll over sykkelen.

– Vi får lange blikk her i deltakerlandsbyen mot det nye styret. Mange mener de ikke burde vært lovlige, sier Iden og smiler lurt bak det obligatoriske munnbindet.

– Burde de det?

– Jeg tipper kanskje at noen i etterkant vil prøve å få dem ulovliggjort, men slik reglene er nå er styret fullt innenfor, mener Iden som kommer fra Arna.

– Jeg føler at vi ikke kunne gjort så mye annerledes. Vi er så klare som vi kan få blitt, sier landslagssjef Arild Tveiten (til v.). Her står han sammen med Olav Aleksander Bu.

Olav Aleksander Bu viser frem briller som filtrerer ut blågrønt lys, som er brukt til å få utøverne til å sovne tidligere før avreise til Japan for å unngå jetlag.

– Forhåpentlig blir de ikke bannlyst

Blummenfelt er godt fornøyd når han forteller om hvordan konkurrentene i OL reagerer på den norske nyvinningen.

– Forhåpentlig blir ikke styret bannlyst før mandag. Dommerne har godkjent det foreløpig, sier 27-åringen fra Loddefjord.

Mandag er triatlonkonkurransen i Tokyo. Blummenfelt forteller at alle nasjonene har jobbet med å utvikle nytt sykkelstyre før OL. De fleste nasjonene har gått for håndtak eller bøyler som er skreddersydd til hver enkelt utøver. Men ingen har laget et som gjør at man får den trygge, aerodynamiske posisjonen som nordmennene får.

– Konkurrentene mener vårt styre er på grensen, sier Blummenfelt.

– Hva er problemet?

– Du kommer ekstremt langt frem på sykkelen uten at bøylen er lengre. Du får et veldig godt grep på styret, sier Blummenfelt.

Disse brillene produserer blågrønt lys, som gjør at man våkner opp. De er også brukt for at triatlonutøverne skulle snu døgnet før avreise til Japan.

– Realistisk med gull

Norge har bevisst holdt bøylen hemmelig lenge.

– Vi har vært taktiske med å holde den tilbake. Vi vet den er såpass bra at om vi begynte å bruke den i mai, så ville de ha nok tid til å lage nye regler. Men nå har de ikke tid til det.

– Har dere spekulert i dette?

– Vi har fått laget bøyler som er bedre enn de andre sine. Det går på konkurrentenes nerver. Nå vet de at vi nordmenn som er så sterke på sykkel ikke bare har de beste syklene, men også det beste styret, sier Blummenfelt.

Slike piller har triatletene hatt i rumpen. De har målt kjernetemperaturen.

Triatlon består som kjent av 1,5 kilometer svømming, 40 kilometer sykling og 10 kilometer løping. Det er svært viktig å være i front etter at syklingen er unnagjort. Da kan man eventuelt ha fått kompensert for svake svømmeferdigheter (som de norske har) og ha skaffet seg et godt utgangspunkt for løpingen.

Konkurransen er fellesstart.

– Jeg merker at det vi har gjort er blitt en stor snakkis, sier Tveiten.

Landslagssjefen er tydelig på at hans gutter er gode for gull under konkurransen som foregår klokken 23.30 søndag norsk tid. Det vil si grytidlig om morgenen i Tokyo, for å unngå den ekstreme varmen.

– Det er ganske realistisk med gull. Det vi har gjort av trening og forberedelser er godt nok til å nå helt opp, sier Tveiten.

– Vi er så godt forberedt på heten at utøvernes prestasjoner ikke blir dårligere, selv om det er så varmt her i Tokyo, sier Olav Aleksander Bu.

Skuffet uten medalje

Casper Stornes fra Askøy sier han føler seg ekstremt bra. Bedre enn noensinne.

– Jeg vil være skuffet om jeg reiser hjem fra Tokyo uten medalje, sier Stornes, som vanligvis blir vurdert noe bak Iden og Blummenfelt.

– Hva tenker du om styret dere har utviklet?

– Helt konge. Kjempegod. Jeg føler meg veldig trygg og komfortabel. I sidevind og svinger er den mye mer behagelig å kjøre med, sier Stornes.

– Men dere ventet med å avsløre den av frykt for at den skulle bli forbudt?

– Ja, men vi er innenfor regelverket. Alle andre har investert i 3D-printede tempobøyler. Vi har gjort det på vår måte, sier Stornes.