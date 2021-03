Slik kan håndballsesongen avsluttes

Norsk Topphåndball mener serien, både på kvinne- og herresiden, bør avsluttes etter halvspilt sesong, og ingen lag skal rykke direkte ned.

Camilla Herrem og Sola har ikke spilt seriekamp siden januar. De har to seriekamper igjen før halvspilt sesong. Foto: Fredrik Refvem

– Så lenge vi kommer i gang i mai klarer vi å fullføre halv serie og et avkortet sluttspill, sier Sola-trener Steffen Stegavik.

Selv om sesongen har stått på vent siden begynnelsen av januar, og det fortsatt ikke har kommet meldinger som tyder på at det åpnes for kamper i toppidretten, har Stegavik langt fra gitt opp håpet om å spille mer. De gulkledde har to seriekamper igjen før halvspilt sesong, samt cupfinale mot Vipers.