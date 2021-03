VM-drømmen satt på vent etter treningssmell: – Jeg ble for ivrig

Kombinerttalentet Johan Fredriksen Orset (17) trente for hardt og måtte ta pause.

Johan Fredriksen Orset var beste 2003-modell i junior-NM i kombinert på lørdag. Neste år håper han å kvalifisere seg for junior-VM. Foto: Svein Halvor Moe

Johan Fredriksen Orset hadde ambisjoner om å være med i junior-VM-diskusjonen i vinter. Kombinertutøveren trente for hardt gjennom og sommeren til at det ble en realitet. Nå er Torvikbukt-gutten innstilt på å gjøre et nytt forsøk i 2022.

– Jeg ble litt for ivrig i treningsarbeidet i en periode i fjor. Det førte til at jeg gikk på en treningssmell og måtte justere kursen. Jeg måtte ta en konkurransepause og det gjorde at jeg mistet junior-VM-uttakingsrennene. Men jeg har planer om å gjøre et nytt forsøk neste år ettersom jeg holder junioralder i to år til, sier Fredriksen Orset om VM-håpet.