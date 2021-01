Frykter stengte idrettshaller for massevaksinering - slik svarer kommuneoverlegen

Møre og Romsdal idrettskrets er bekymret for barn og unges mulighet til å drive med idrett.

Roar Lervik er organisasjonssjef i Møre og Romsdal idrettskrets, og har signert skrivet som er sendt til fylkeskommunen og de lokale kommunene. Foto: Bjørn Brunvoll

12. jan. 2021 10:31 Sist oppdatert nå nettopp

I et brev til Møre og Romsdal fylkeskommune og kommunene i fylket forteller Møre og Romsdal idrettskrets om sin bekymring for mulighetene for at idrettshaller nå vil bli brukt til koronavaksinering. Det er blant annet klart at Braathallen vil bli brukt til massevaksinering i Kristiansund.

Trolig vil massevaksinering i idrettshallene gjelde for en ubestemt tidsperiode, som kan skape uforutsigbarhet for når man igjen kan bruke hallene til idrettslige aktiviteter.