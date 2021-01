Idrettskretsen bekymret: – Svært krevende

Møre og Romsdal idrettskrets er bekymret for konsekvensene nye koronainnstramminger vil ha for barn og unge.

Roar Lervik er organisasjonssjef i Møre og Romsdal idrettskrets, og har signert skrivet som er sendt til fylkeskommunen og de lokale kommunene. Foto: Bjørn Brunvoll

24 minutter siden

I et brev til Møre og Romsdal fylkeskommune og kommunene i fylket skriver Møre og Romsdal idrettskrets om sin bekymring for barn og ungdoms mulighet til å drive idrett i denne perioden. I en tid der mange aktiviteter er lagt ned for en periode, ønsker idrettskretsen at barn og unge skjermes mest mulig for de mest inngripende tiltakene rundt koronapandemien.

Skrivet er signert styreleder Kåre Sæter og organisasjonssjef Roar Lervik, og ble sendt ut mandag.