Han lå i teten i Tour de France, har en master i filosofi, har skrevet teater og fikk gode omtaler for sin bok om Sokrates på sykkel.

Nå nettopp

«Gud er død» eller kanskje: «Det eneste jeg vet, er at jeg intet vet». To munnhell hentet fra filosofihistorien. Det første tilhører Friedrich Nietzsche og det andre angivelig fra grekeren Sokrates.

Da spør du sikkert hva i all verden gjør dette i en reportasje om Tour de France og en 27 år gammel fransk syklist som er 174 centimeter høy, 55 kilo tung og usedvanlig god til å sykle fort når bakkene blir bratte.

Jo da. Det har seg slik at de to nevnte herrer er sentrale skikkelser i livet til Guillaume Martin. Den franske syklisten som ligger helt i tet i nettopp Tour de France. Selv om han hverken ønsker å være filosofen som sykler, eller syklisten som filosoferer, så er det nettopp dette mange vil snakke om når de treffer ham etter at han nå har slått seg inn i tetgruppen i Tour de France.

Fakta Guillaume Martin Alder: 27 år (født 9. juni 193) Fra: Paris Lag: Cofidis (Frankrike) Rolle som rytter: Klatrer Tidligere lag: 2014 – FDJ som lærling (Frankrike), 2015–19 – Wanty Group Goubert (Belgia) Meritter: Sykler Tour de France for fjerde gang. Ble nummer 12 i fjor. Ble nummer tre i Criterium de Dauphiné i år. Vis mer

Les også Dansk jubel i Tour de France: – Vi klarte det

De fleste i feltet som druser av gårde langs franske sideveier, opp alper og pyreneiske klippeformasjoner, har knapt sett en lærebok i noe som helst siden sykkelen ble jobb.

Forfatterskapet

Guillaume Martin har ikke bare lest mange bøker. Han har til og med skrevet bok selv. Og et teaterstykke. Det siste året har han vært hyppig gjest på franske litterære talkshow. De finnes det en del av.

Selv om Guillaume Martin har vært en outsider i sykkelmiljøet har han sine blodfans rundt løypa i årets Tour de France. Christophe Ena / AP

Martin har kombinert sin satsing på sykkel med studier. Han har tatt en master i filosofi ved Université Paris Nanterre, et av landets mest prestisjetunge universiteter. Det er her den tyske filosofen Friedrich Nietzsche kommer inn. Tyskerens filosofiske verker var emne for masteroppgaven til Cofidis-syklisten.

– Jeg likte Nietzsche fordi hans tenkning snakket til en idrettsmann, har Martin fortalt i et intervju med CyclingNews.

I fjor kom han altså ut med boken Socrate à vélo. (Det er altså her det innledende Sokrates-sitat begrunnes). Den ble godt mottatt. Det handler om både tenkning og trening. Han avviser tanken om idrettsutøveren som en levende maskin som bare har ett mål i livet.

I 2019 ga Guillaume Martin ut boken «Sokrates på sykkel». Den er blitt godt mottatt og han er til stadighet gjest i litterære talkshow i Frankrike.

Satser hardt

Her finner vi igjen filosofihistoriens store navn i et Tour de France-felt. En bok hvor man også finner trekk fra den klassiske Monty Python-sketsjen hvor de store filosofene «spiller» fotball.

Men lev ikke i villfarelsen om at dette er en idrettsutøver som ikke bryr seg om seier eller tap. Som bare holder på med syklingen som en slags hobby ved siden av mer alvorlige akademiske øvelser.

– Jeg er kommet dit jeg er, fordi jeg liker å vinne. Jeg liker å konkurrere, sier han.

Det er ikke til å unngå at han for mediene og i mange sykkelinteressertes øyne blir han intellektuelle. Han syklisten som leser og skriver bøker. Det er ikke alltid like lett, men han har lært seg å leve med det.

– Når jeg skriver bøker, ønsker jeg å bli vurdert for det jeg skriver. Når jeg sykler, ønsker jeg å bli vurdert for mine prestasjoner på sykkelen, fortalte han til den franske storavisen L’Equipe på Tour de Frances første hviledag.

Les også Stjerneryttere reagerer på slike bilder i Tour de France: Kommer med bønn til publikum

Feltets intellektuelle

Samtidig ser han også en misjon i å være den filosoferende syklisten.

– Det er lettere nå å være den intellektuelle i feltet. Folk vil alltid være interessert i mine to sider. Ettersom resultatene blir bedre, blir jeg også vurdert for min karriere selv om folk er interessert i hva jeg måtte mene. Jeg har funnet en god balanse nå, og jeg vil ikke bare være han filosofen som sykler, forteller han til VeloNews.

Guillaume Martin før starten på den 10 etappen av Tour de France. Etter at 11. etapper var syklet, var han den beste franskmannen i feltet. Benoit Tessier / Reuters

Ville ikke ha ham

Det var ingen selvfølge at 27-åringen fra Paris skulle velge sykling. Faren drev kampsport.

Martin kom riktig nok tidlig inn i sykling. Og han tok det tidlig seriøst. Men han elsker sporten mer nå enn han gjorde da han begynte å sykle.

Talentet var tidlig åpenbart. Han fikk såkalt stagiari-kontrakt (lærling) med det franske storlaget FDJ i 2014. Til tross for gode resultater med FDJ-trøyen, hørte han ikke mer fra dem da året var omme. Ingen franske lag var interessert.

– Jeg skjønte virkelig ikke hva jeg manglet, og det gjør jeg fortsatt ikke. Jeg har aldri fått en forklaring på det, sier han i et intervju med CyclingNews.

Til slutt kom det belgiske prokontinentallaget Wanty Group Goubert med et kontraktsforslag.

Han syklet for Wanty i fire sesonger, men ble aldri inkludert i det franske VM-laget til tross for sterke nok resultater til at han burde vært med. Ikke minst i det fjellrike Innsbruck-løypa hvor VM i 2018 ble arrangert.

Han har «filosofert» litt over akkurat dette faktum. Var det kanskje hans litt sære studievaner som gjorde at sjefer i sporten ble skeptisk? Lurte de på om han var dedikert nok til å drive det langt?

– At jeg holdt på med atypiske studier, ble lagt merke til. Kanskje var det fysikken min og min måte å være på. Jeg er ikke imponerende fysisk, og jeg er introvert. Slik jeg er, får kanskje ikke folk tillit til meg umiddelbart, men senere. Jeg mener at jeg har vist at de kan ha tillit til meg, sier han.