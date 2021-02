Giske krever svar fra Raja etter nytt bredde-nei

Trond Giske er frustrert på vegne av idretten. Nå vil han ha en forklaring fra kulturminister Abid Raja.

Arbeiderpartiets idrettspolitiske talsmann Trond Giske mener voksne over 20 år må få utøve breddeidretten som normalt igjen. Foto: Richard Sagen

22. feb. 2021 15:00 Sist oppdatert 44 minutter siden

Arbeiderpartiets idrettspolitiske talsperson har mandag sendt følgende spørsmål til kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) gjennom Stortinget:

«Norges idrettsforbund har reagert på at regjeringen ikke gir større rom for idrettsaktivitet for voksne og frykter stort frafall. Hva er grunnen til at regjeringen prioriterer alle andre lettelser før idretten?»

- Det kalles en dugnad, men om man hadde gjennomført en dugnad på denne måten i et borettslag, hadde det blitt rabalder. Noen må bære hele børa, mens andre slipper unna, sier Giske til Adresseavisen.

Fredag kom meldingen fra regjeringen om at restriksjonene for breddeidretten opprettholdes. Det betyr at voksne over 20 år fortsatt må holde avstand under trening.

Breddefotballen reagerte sterkt, noe Heimdal-trener Ketil Stellander målbar overfor Adresseavisen søndag.

- Beskjeden var for vår del helt forferdelig. Vi har respekt for smittevern og for den felles dugnaden. Men nå virker ikke ting logisk lenger. Lufta har gått ut av oss alle. Og blir det ikke seriekamper før i høst, vil Heimdal slite ordentlig med å kunne stille lag i 4. divisjon, sa han.

Ba om hastemøte

Idrettspresident Berit Kjøll ba om et hastemøte med regjeringen og statsminister Erna Solberg.

– Når det gjelder toppidretten og voksenidretten, hvor gjeldende restriksjoner opprettholdes, er jeg bekymret. Jeg frykter at flere utøvere faller fra, de frivillige blir borte, arbeidstakere står i fare for å miste arbeidet og klubbene står i fare for å gå konkurs, sa Kjøll ifølge NTB.

Et møte er nå avtalt å finne sted 3. mars.

– Finnes ingen rasjonell forklaring

- Det er ingen tvil om at noen sektorer har fått dette mye hardere. Reiselivet, selvfølgelig, og så har vi kulturen og idretten. De har utvist en enorm tålmodighet i møte med en til dels vrangvillig regjering, og jeg forstår at tålmodigheten er i ferd med å renne ut, sier Trond Giske.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja besøkte Lerkendal i fjor sommer. Heller ikke da hadde breddeidretten for voksne lov til å bedrive kontakttrening. Foto: Richard Sagen

Han får støtte fra partifelle og fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik.

- Det er veldig lite smitte. Jeg forstår det er skummelt med mutantvirus, og at det er viktig med god sporing og at vi følger anbefalte helseråd, men det finnes ingen rasjonelle forklaringer på at de over 20 ikke skal få trene ordentlig fotball på trening. Spillerne får kjøre fire stykker til trening, men når de kommer til et felt på 1000 kvadratmeter, må de stå en meter fra hverandre, sier Sandvik.

Mener kioskfaren er lik null

Han viser til et intervju assisterende helsedirektør Espen Nakstad ga til TV 2 i juni i fjor.

– Vi er ikke bekymret over nærkontakten. Derfor er det også et unntak for det i forbindelse med trening i barneidretter. Det å åpne breddefotballen for fullt, med kamper og turneringer medfører også reiseaktivitet. At man står i kiosk-kø og at man er samlet flere i publikum. Nå har vi også en grense på 200 personer per arrangement. Alt dette vil til sammen øke kontakthyppigheten ganske mye, og det er det som er problemet. Ikke taklinger og kontakt på fotballbanen, sa Nakstad da.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik er ikke imponert over argumentene for å holde igjen i breddeidretten. Foto: Morten Antonsen / Adresseavisen

- Hadde de lagt på bordet at kontaktsport utgjør stor smittefare, hadde ingen kranglet. Det tror jeg ville vært lett å forholde seg til. Men det er provoserende for dem i breddeidretten at myndighetene sier at det ikke er farlig, men at det farlige er pølsekøer og stort publikumsoppmøte. Det finnes jo ikke. Det er null fare for 200 publikummere rundt en trening i breddefotballen for voksne. Jeg vet ikke om det er vanlig med pølsesalg heller, sier Sandvik.

Han gir regjeringen ros for å holde smitten i Norge lav.

- Og det er mye viktigere å holde skolene åpen, at butikkene går rundt og at næringslivet får inntekter. Men det har ingen sammenheng. Det er ingen fare for at næringslivet må stenge om man lar voksne spille fotball på trening, sier fylkesordføreren.

– Store helsekostnader

Trond Giske viser til at også topp- og barneidretten er blitt holdt tilbake tidligere i pandemiperioden.

- Men begge deler har gått veldig fint. Idretten er velorganisert, har gode planer for smittevern og smittesporing. Det fungerer utmerket, og da mener jeg idretten nå må stå for tur når man skal slippe opp igjen, sier han, og mener det har store samfunnskostnader å ikke åpne opp for breddeidretten.

- Det har store helsekostnader at voksne legger opp idrettsaktivitetene sine, og at folk ikke kan møtes og være sammen med andre på idrettsbanen. Det er fullstendig ulogisk at man kan gå på pub med laget sitt, eller ta en buss til trening, og ikke kunne trene med kontakt på samme trening. For noen er dette bedrifter som rammes, og det er også en enorm frivillighet som kan få seg en langvarig knekk. Jeg skjønner at ikke alt kan slippes opp samtidig, men jeg skjønner ikke at idretten alltid skal komme bakerst, sier Giske.

Kulturminister Abid Raja har nå en uke på å besvare spørsmålet.

- Jeg forventer at han gir sitt svar allerede før det ved å si at han skal sette seg ned med idretten og finne gode løsninger, sier Giske.