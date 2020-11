Engene Thanderz innestengt før VM-kampen: – I en boble

Lørdag kan proffbokser Katharina Engene Thanderz (32) kan bli tidenes andre norske kvinnelige verdensmester i proffboksing. Frem til da er hun «fanget» på Hilton-hotellet i London.

NY VERDENSMESTER? Katharina Engene Thanderz kan sikre seg to VM-belter i super fjærvekt lørdag kveld. Dette bildet er fra kampen mot Danila Ramos i november i fjor. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Nå nettopp

Thanderz er få dager unna VM-kampen mot Terri Harper (24) i Wembley Arena, i et stevne som vil gå uten tilskuere.

– Vi kom til London på lørdag, og ble testet med en gang utenfor hotellet. Den første dagen var vi helt innestengt på hotellrommet. Etter at svaret var negativt kan vi nå bevege oss fritt rundt på to av etasjene på hotellet, forklarer hun til VG.

32-åringen bor med teamet sitt på Hotel Hilton Wembley, rett ved siden av arenaen. Hun får ikke lov til å forlate hotellet før VM-kampen er unnagjort.

– Vi må tilbringe hele kampuken i en boble. Det går tross alt fint. Jeg får trent og gjort det jeg skal, sier Engene Thanderz. Hun utfordrer mester Harper i super fjærvekt, og VM-beltene til WBC og IBO ligger i potten.

SPARRINGPARTNERE: Tyske Naomi Mannes (t.v.) har hjulpet Katharina Engene Thanderz med oppkjøringen til VM-kampen. Foto: Privat

Cecilia Brækhus var som kjent mester i weltervekt i alle de store forbundene i mange år, men tapte i august alle beltene sine til Jessica McCaskill. Etter planen skal Brækhus og McCaskill møtes i returkamp tidlig i 2021.

I mellomtiden kan det altså dukke opp en ny norsk verdensmester.

Norskspanske Thanderz har ladet opp til karrierens desidert viktigste kamp i Spania, og har kjørt to daglige økter seks dager i uken. Tyske Naomi Mannes har vært fast sparringpartner.

Endelig har det løsnet skikkelig på sponsorfronten også, og Engene Thanderz har nylig inngått en avtale med bettingselskapet Betsson.

LADET OPP I SPANIA: Katharina Engene Thanderz har styrt unna det sure høstværet i Norge. Foto: Privat

– Jeg har vært heldig med sponsorer før også, men de har vært mer sporadiske. Dette gir meg muligheten til å fokusere 100 prosent, sier Engene Thanderz som tidligere var eiendomsmegler ved siden av boksekarrieren.

Nå har hun satset for fullt på boksekarrieren, og står med 13 seirer av like mange mulige som proff. Hun var sist i aksjon mot brasilianske Danila Ramos for nøyaktig et år siden, og den poengseieren sikret henne et mindre tittelbelte i WBC, som satte henne i posisjon til VM-kampen mot Harper.

Engene Thanderz legger vekt på å bokse sin egen stil, men har studert Harper nøye.

– Jeg tror jeg har sett alt som er mulig å se av henne. Til og med hvordan hun snakker i mediene, hva slags ansiktsuttrykk og kroppsspråk hun har. Jo mer man vet, jo enklere blir det å lese hennes sterke og svake sider, sier Engene Thanderz og beskriver Harpers boksestil slik:

– Hun er hurtig, lett på foten, flink med jabben sin og strake slag generelt. Hun er ung og sulten, virker tålmodig og smart. Harper har absolutt mange gode egenskaper, men ikke nok til å beseire meg.

PS! Lørdagens stevne har hele tre VM-kamper for kvinner på programmet. Irske Katie Taylor (16 seirer, null tap) møter spanske Miriam Gutierrez (13 seirer, null tap) i kampen om fire titler i lettvekt, og britiske Rachel Ball (seks seirer, ett tap) møter argentinske Jorgelina Guanini (ni seirer, ett tap, to uavgjort) der WBA-tittelen i bantamvekt står på spill.

UTEN TAP: Terri Harper (t.v.) har ti seirer (fem knockout) og én uavgjort i karrieren. Thanderz har 13 seirer (to knockout) og null tap.