Oilers ble ydmyket – historisk dårlig sesongstart

Stavanger Oilers gikk på nok et meget fortjent tap da de røyk 2–7 for Stjernen og dermed står Oilers med fattige seks poeng etter syv kamper. Aldri før har de startet sesongen så dårlig.

27. okt. 2020 21:37 Sist oppdatert nå nettopp

Stjernen - Oilers: 7–2

FREDRIKSTAD: Det var tydelig at Oilers ønsket å vise seg fra en bedre side enn hva de har gjort de siste ukene. De gikk ut i et voldsomt tempo i Stjernehallen og hjemmelaget ble med på dansen. Problemet var dog at begge lag slet litt med det høye tempoet og svært få pasninger hadde riktig adresse.