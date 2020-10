Tordnet etter Oilers-ydmykelse: – Det er pinlig

Stavanger Oilers gikk på nok et meget fortjent tap da de røyk 2–7 for Stjernen og dermed står Oilers med fattige seks poeng etter syv kamper. Aldri før har de startet sesongen så dårlig.

27. okt. 2020 21:37 Sist oppdatert nå nettopp

Stjernen - Oilers: 7–2

FREDRIKSTAD: - Det er ingen unnskyldning for at vi leverer det vi gjør her i dag! Det er pinlig og vi har kun oss selv å takke, er den knallharde dommen fra keeper Henrik Holm før tiraden fortsetter.