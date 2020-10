19-åring fra Kristiansand slettet 31 år gammel norgesrekord

Malene Rypestøl (19) fra Kristiansand slettet 31 år gammel norgesrekord.

Malene Rypestøl svømte inn på tiden 8.24,43 på 800 meter fri under Nordsjøstevnet i Stavanger fredag kveld. Foto: Arkivbilde/Kjartan Bjelland

Malene Rypestøl svømte inn på tiden 8.24,43 på 800 meter fri under Nordsjøstevnet i Stavanger fredag kveld.

Dermed knuste stortalentet fra Team Sør/VSLK den 31 år gamle norske rekorden på distansen med over fire sekunder. Irene Dalby, som var den tidligere rekordinnehaveren, svømte 800 meter fri på 8.28,59 under EM i Vest-Tyskland i 1989.

– Jeg begynte å svømme med null forventninger. Jeg hadde ikke forventet dette. Det å få en smakebit på formen allerede nå, det var veldig gøy, sier Malene Rypestøl.

Hun er Sørlandets desidert største svømmehåp. 19-årige Malene Rypestøl har tatt kvantesprang siden i fjor sommer, og nevnes allerede som høyaktuell for Tokyo-OL – selv om det er Paris-OL i 2024 som er hennes store mål.

Full jubel

Malene Rypestøl. Foto: Arkivbilde/Jacob J. Buchard

Men først var det altså en ny norsk rekord som sto for tur.

– Da tiden slo inn, og jeg fikk vite at det var ny norsk rekord, var det full jubel. Dette er det løpet jeg har blitt mest glad og mest sjokkert over, sier hun.

– Jeg vet jeg har trent bra, men akkurat nå så kom det to uker tidligere enn jeg så for meg.

Neste mål nå er NM om to uker. Også her er målet å slå rekorder. Helst sine egne.

– Jeg jakter på personlige rekorder. Jeg vil slette mine gamle tider. Det er en grunn til at jeg svømmer så mange timer i uka. Det er for å forbedre meg. Jeg håper jeg får det til i konkurranse og ikke bare på trening, sier Rypestøl.

– Ikke uventet

Geir Thorstensen, trener for Malene Rypestøl. Foto: Arkivbilde/Kjartan Bjelland

Trener Geir Thorstensen er imponert over sin elev.

– Jeg synes det var en fantastisk prestasjon, sier han.

Han mener rekorden er et resultat av arbeidet svømmeren har lagt ned over lang tid ned mye god og alternativ trening.

– Hun har holdt et veldig bra treningsnivå når bassenget har vært stengt. Hun har vært tålmodig og flink til å finne nye treningsformer, så det var ikke uventet at hun skulle sette personlig rekord. Det handler om å få det ut når det gjelder. Dette var et utrolig godt disponert løp, jeg tror det er et av de aller beste løpene hun noen gang har gjort, sier Thorstensen.

Han har høye forventninger til NM om to uker.

– Malene har hatt hard treningsperiode nå og stevnene har vært en god mulighet til å få ut gode resultater. Alt klaffet på 800- meteren. Hun har norsk rekord på 400 og 1500 meter, men 800 meteren har hun manglet. Det var en gammel rekord, så det var på tide den ble slått, sier Thorstensen.