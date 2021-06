Sandviken-backen strålte i storseieren over Lillestrøm

Høyre-vingback Ingrid Rylands to scoringer var essensielle i Sandvikens storseier i toppkampen mot Lillestrøm.

Ingrid Ryland steg til værs og stanget inn 2–1 for Sandviken midtveis i 1. omgang. Foto: Eirik Brekke

30. juni 2021

Sandviken tapte 0–1 i begge oppgjørene mot Lillestrøm forrige sesong, og gikk på sitt første poengtap for sesongen mot Arna-Bjørnar sist.

Det var et tent hjemmelag som leverte varene i toppkampen mot Lillestrøm i strålende sol på Stemmemyren onsdag kveld.

Fakta Sandviken – LSK Kvinner 4–1 (3–1) Toppserien, 6. serierunde, Stemmemyren kunstgress Mål: 1–0 Lisa Fjeldstad Naalsund (4. min), 1–1 Nora Eide Lie (5. min), 2–1 Ingrid Ryland (23. min), 3–1 Ingrid Ryland (32. min), 4–1 Ingrid Marie Spord (79. min) Gule kort: Ina Gausdal (Lillestrøm), Isabell Bachor (Lillestrøm) Sandviken (3–4–3): Teagan Micah – Tuva Hansen (K), Guro Bergsvand, Marthine Østenstad – Ingrid Ryland (Kristina Herfindal Grøndal fra 90. min), Lisa Fjeldstad Naalsund (Ida Holm Neset fra 90. min), Ingrid Marie Spord, Marit Bratberg Lund – Elisabeth Terland (Mathilde Sangolt fra 90. min), Kennya Cordner (Vilde Drange Veglo fra 65. min), Vilde Hasund (Ragnhild Eikeland Skage fra 90. min) Vis mer

Marthine Østenstad og Kennya Cordner jubler for Sandviken-scoring. Foto: Eirik Brekke

Hektiske åpningsminutter

Kennya Cordner, som var Sandvikens toppscorer i både 2019- og 2020-sesongen, var tilbake i startoppstillingen – og viste seg frem bare fire minutter ut i kampen.

Hun løftet ballen inn i feltet hvor Lisa Fjeldstad Naalsund steg til værs og stanget ballen i en bue over Ida Norstrøm i Lillestrøm-buret – til stor jubel for de fremmøtte.

Men lykken ble kortvarig for hjemmelaget. Allerede minuttet senere fikk Nora Eide Lie muligheten til å fyre av fra distanse. Hun lot seg ikke be to ganger, og banket ballen i lengste kryss fra 20 meter. Balanse i regneskapet etter fem minutters spill.

Vingbacken tok saken i egne hender

Førsteomgangen på Stemmemyren var langt ifra ferdig, og omtrent halvveis i omgangen kunne hjemmepublikumet juble for ledelse nok en gang.

Venstre-vingback Marthine Østenstad løftet ballen inn i 16-meteren og fant høyre-vingback Ingrid Ryland som fikk hodet på ballen. Bortelagets keeper rakk ikke bort, og scoringen var et faktum. 2–1 til hvittrøyene.

Etter 2–1 hadde begge lag forsøk i tverrliggeren, men det var Sandviken og Ryland som skulle score omgangens siste mål.

Vingbacken fikk returen fra sitt eget skudd og forsøkte seg igjen. På forsøk nummer to plasserte hun ballen på vakkert vis i mål via en tur innom tverrliggeren.

En vakker scoring fra den tidligere Liverpool-spilleren.

Ryland scoret to mål i onsdagen oppgjør mot Lillestrøm – like mange som hun scoret totalt i både 2019- og 2020-sesongen til sammen. Foto: Eirik Brekke

Spord fastsatte resultatet

Drøye ti minutter før slutt satte Ingrid Marie Spord spikeren i kisten med en kontant heading etter en godt slått corner av Marit Bratberg Lund.

Dermed står Sandviken med 16 poeng på de seks første serierundene, og med en luke på fire poeng ned til Lillestrøm.

Divisjonskollega Arna/Bjørnar gikk på sitt femte tap for sesongen da de tapte 1–0 for Kolbotn onsdag kveld. De ligger dermed sist i Toppserien med ett poeng på seks kamper.