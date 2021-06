Sandviken-backen strålte mot Lillestrøm: – Absolutt vår beste kamp

Høyre-vingback Ingrid Rylands to scoringer var essensielle i Sandvikens storseier i toppkampen mot Lillestrøm.

Ingrid Ryland steg til værs og stanget inn 2–1 for Sandviken midtveis i 1. omgang. Foto: Eirik Brekke

– Det var veldig artig å spille hatten av Lillestrøm i dag, om det er sånn uttrykket går, sier tomålsscorer Ryland med et glimt i øyet til Bergens Tidende etter kampslutt.

Hennes første mål kom etter et hodestøt inne i LSK sin 16-meter, mens mål nummer to var et praktfullt langskudd via tverrliggeren.

– Det smakte selvfølgelig veldig deilig. Jeg er jo ofte med offensivt og får en del sjanser, men det er sjelden jeg har så god uttelling som i dag, forteller hun.

Sandviken-trener Alexander Straus var lykkelig på Rylands vegne etter 4–1-seieren over Lillestrøm.

– Hun legger alt i potten hver eneste kamp. Hun er en evighetsmaskin. Jeg er veldig glad på hennes vegne.

Fakta Sandviken – LSK Kvinner 4–1 (3–1) Toppserien, 6. serierunde, Stemmemyren kunstgress Mål: 1–0 Lisa Fjeldstad Naalsund (4. min), 1–1 Nora Eide Lie (5. min), 2–1 Ingrid Ryland (23. min), 3–1 Ingrid Ryland (32. min), 4–1 Ingrid Marie Spord (79. min) Gule kort: Ina Gausdal (Lillestrøm), Isabell Bachor (Lillestrøm) Sandviken (3–4–3): Teagan Micah – Tuva Hansen (K), Guro Bergsvand, Marthine Østenstad – Ingrid Ryland (Kristina Herfindal Grøndal fra 90. min), Lisa Fjeldstad Naalsund (Ida Holm Neset fra 90. min), Ingrid Marie Spord, Marit Bratberg Lund – Elisabeth Terland (Mathilde Sangolt fra 90. min), Kennya Cordner (Vilde Drange Veglo fra 65. min), Vilde Hasund (Ragnhild Eikeland Skage fra 90. min) Vis mer

– Absolutt vår beste kamp

Selv om Lillestrøm utlignet like etter Sandvikens første mål, var det liten tvil om at de tre poengene skulle bli igjen på Stemmemyren.

Som Ingrid Ryland sa, «spilte Sandviken hatten av Lillestrøm» og hadde full kontroll.

– Var dette årsbeste?

– Ja, ganske klart, svarer trener Straus.

Ryland istemmer:

– Ja, det vil jeg si. Vi utvikler oss hele tiden, og dette var absolutt vår beste kamp så langt denne sesongen.

Lillestrøm har i en årrekke vært Norges beste kvinnelag, og det var med på å tenne Sandviken inn mot onsdagens kamp.

– Det betydde mye, ikke bare personlig, men også for alle de årene man har tapt mot Lillestrøm. Nå kommer toppkampene som perler på en snor, så det var fantastisk å få med seg de tre poengene, slår den 32 år gamle vingbacken fast.

Ryland scoret to mål i onsdagens oppgjør mot Lillestrøm – like mange som hun scoret totalt i både 2019- og 2020-sesongen til sammen. Foto: Eirik Brekke

– Fantastisk følelse å være tilbake

Enda et lyspunkt for Sandviken, var at angrepsspiller Kennya Cordner, som ble lagets toppscorer i både 2019- og 2020-sesongen, spilte sin første kamp fra start i årets sesong.

Den tobagonske angriperen har stått på sidelinjen i nesten ti måneder etter skader i både leggen og kjernemuskulaturen.

– Det var en fantastisk følelse å være tilbake. Jeg er på mitt lykkeligste når jeg spiller fotball, og det å ta de tre poengene mot et topplag, gjorde det ekstra deilig, sier 32-åringen.

Hun markerte seg med en gang i sin første start for sesongen da hun løftet ballen inn til Lisa Fjeldstad Naalsund som headet ballen i mål.

– Hun er alltid farlig, og jakter linjen og de små rommene. Hun tilfører mye, og så kommer hun til å bli skarpere etter hvert, sier Straus.

– Jeg følte meg veldig bra i dag, men beina mine var helt ferdige etter 60 minutt. Jeg er ikke klar for 90 minutt ennå, sier Cordner.

Marthine Østenstad og Kennya Cordner jubler for Sandviken-scoring. Foto: Eirik Brekke

Slik var kampen

Etter fire minutter løftet Cordner ballen inn i feltet hvor Lisa Fjeldstad Naalsund steg til værs og stanget ballen i en bue over Ida Norstrøm i Lillestrøm-buret.

Men allerede minuttet senere fikk Nora Eide Lie muligheten til å fyre av fra distanse. Hun lot seg ikke be to ganger, og banket ballen i lengste kryss fra 20 meter.

2–1 kom etter at venstre-vingback Marthine Østenstad løftet ballen inn i 16-meteren og fant høyre-vingback Ingrid Ryland som fikk hodet på ballen. Bortelagets keeper rakk ikke bort, og scoringen var et faktum.

Knappe ti minutter senere, fikk vingback Ryland returen fra sitt eget skudd og forsøkte seg igjen. På forsøk nummer to plasserte hun ballen på vakkert vis i mål via en tur innom tverrliggeren.

– Vi dominerte ganske kraftig i dag, og burde kanskje scoret flere mål, konstaterer Straus.

Spord fastsatte resultatet

Drøye ti minutter før slutt satte Ingrid Marie Spord spikeren i kisten med en kontant heading etter en godt slått corner av Marit Bratberg Lund.

Divisjonskollega Arna/Bjørnar gikk på sitt femte tap for sesongen da de tapte 1–0 for Kolbotn onsdag kveld. De ligger dermed sist i Toppserien med ett poeng på seks kamper.