Slik ser garderobebygget på Slåtthaug ut

– Det er ikke verdig av kommunen å tilby noe slikt, sier Jarle Pedersen.

Garderobeanlegget på Slåtthaug er stengt fordi det er farlig å oppholde seg der. Foto: Alice Bratshaug/Norconsult

6 minutter siden

Onsdag ble garderobeanlegget på Slåtthaug stengt på dagen. Beskjeden var at bygget er i så dårlig forfatning at det er farlig å oppholde seg der.

BT har fått tilgang til en tilstandsvurdering utarbeidet av konsulentselskapet Norconsult. Rapporten utgjør grunnlaget for stengingen. Der står det blant annet at det er fare for at bygget kan kollapse, og at bygningen derfor bør «fjernes snarlig».