Henrik (25) jobber som Foodora-bud – søndag slo han til i Kitzbühel-utforen

Henrik Røa (25) står utenfor alpinlandslaget og jobber til vanlig som sykkelbud. Men 25-åringen kan levere også når han benytter ski.

OVERASKET: Henrik Røa fikk sin debut i Kitzbühel i dag og overrasket stort. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

24. jan. 2021 11:54 Sist oppdatert nå nettopp

I sitt tredje verdenscuprenn i karrieren fikk Heming-gutten for første gang teste seg i verdens heftigste utforbakke i Kitzbühel i søndagens renn, utsatt fra dagen før. Han var blant de raskeste på toppen, kun to hundredeler bak vinneren Beat Feuz ved første passering, og til slutt ble det en overraskende sterk 16. plass på Henrik Røa.

– Det var sykt moro. Det er gøy at det skjer første gang jeg kjører i Kitzbühel, så jeg klarer ikke helt å tro hva som har skjedd nå, sier Røa til VG etter målgang.

Oslo-gutten jobber til vanlig med å levere mat for Foodora, en hjemkjøringstjeneste for takeaway-bestillinger av mat fra restauranter. Røa har ikke plass på landslaget og må derfor finansiere skikjøring av egen lommebok. Før jul fikk han verdenscupdebuten i Val Gardena. Da ble han nummer 49 i super-G og 46 i utfor. Søndag smilte han bredt i målområdet etter å ha sanket verdensuppoeng for første gang, attpåtil i legendariske «Die Streif».

– Hvis man presterer bra i verdenscupen så er jo det en god søknad til plass på landslaget igjen. Så sånn sett vil det se litt lysere ut fremover med tanke på Foodora-jobben, sier overraskelses mannen.

Røa har med dagens prestasjon lagt inn en god søknad om å få kjøre VM som kommer i februar. Men han er heller måteholden om han tør å håpe på en plass:

– Det har vi ikke snakket noe om, så jeg får bare se hva som skjer videre. Men det hadde jo vært gøy å få med seg et VM selvfølgelig.

Landslagstrener Steve Skavik ble konfrontert om Røa skal til VM etter dagens renn.

– Det er en kjempe bra søknad, men jeg skal ikke ta ut laget nå, svarte Skavik TV 2 lurt.

Kjetil Jansrud var derimot uheldig og måtte starte i et tåkehav på toppen av den legendariske utfor-bakken. Han tapte mye tid på toppen, men klarte heller ikke å kjøre inn noe i den nedre delen og kom i mål som neste siste mann.

– Tåken var grei og man ser ikke så mye i Kitzbühel uansett, sa Jansrud til TV 2 etter målgang og fortsatte:

– I dag er det noe som ikke stemmer. Jeg merker at jeg ikke får den flyten jeg ønsker nedover, men jeg trodde ikke jeg skulle være så mye som to sekunder bak i mål. Det stemmer ikke helt nå dessverre.

Jansrud endte på en skuffende 26. plass i dagens utfor.

Det var sveitsiske Beat Feuz som kom seg raskest ned Die Streif og sikret seg sin andre strake utforseier i Kitzbühel.

Han vant også fredagens utforrenn i samme bakke, hvor han sikret seg sin første seier i den legendariske utfor-bakken.

Sveitseren vant med +0.17 foran franske Johan Clarey og +0.38 på østerrikske Matthias Mayer.

Det var heldigvis ingen store og stygge fall i dagens utforrenn i motsetning til på fredag, hvor både Ryan Cochran-Siegle og Urs Kryenbühl ble fraktet med helikopter til sykehus.

