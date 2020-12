Stiller fem krav til VM-toppen: - Man kan bli litt skremt

Eierne stiller klare krav til VM-selskapet. Styreleder Bård Benum trigges av oppgavene som venter.

Fredag ble Bård Benum presentert som styreleder for Ski-VM Trondheim 2025 AS. Selskapet eies av Norges Skiforbund (60 prosent), Sør-Trøndelag skikrets (30 prosent) og Trondheim kommune (10 prosent). Roar Blåsmo-Falnes

6 minutter siden

Fredag formiddag takket Bård Benum skipresident Erik Røste, ordfører Rita Ottervik og nestleder i Sør-Trøndelag skikrets, Trond Heggem for tilliten han blir vist som styreleder for Ski-VM Trondheim 2025 AS.

– Man kan bli litt skremt når man ser målsettingen som eierne har, men det trigger meg. Jeg ser så mange muligheter, sier Bård Benum til Adresseavisen.