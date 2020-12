Direkte: Semifinale i håndball-EM

Mål for Norge!

Norge i overtall etter at Bredahl Oftedal blir lagt i bakken.

Norge er heltent fra start her.

Mål for Norge!

Setter den via gulvet og mellom bena på Solberg.

Bra forsvar av Norge her nå!

Mål for Norge!

Norge kjører tempo her! Kristiansen skyter, men får frikast.

Ute på banen starter Norge som forventet. I forsvar fra venstre: Camilla Herrem, Veronica Kristiansen, Marit Malm Frafjord, Kari Brattset Dale, Stine Skogrand og Stine Bredal Oftedal. I angrep kommer Nora Mørk inn for Malm Frafjord.

Norge har meget gode minner fra Boxen i Herning. Her har håndballjentene aldri tapt, men vunnet VM-gull i 2015 og EM-gull i 2010. Åtte av dagens spillere var med på VM-triumfen hvor Nederland ble slått i finalen. Fem spillere - pluss trener Tonje Larsen - var på banen da Norge slo Sverige i EM-finalen for 10 år siden.

Norge har vunnet seks strake kamper i EM med et snitt på 11 mål. Ingen av Norges kamper har vært jevne i lenger enn i 45 av 60 minutter.

Veronica Kristiansen er tilbake på det norske laget etter å ha stått over tirsdag. Marta Tomac går ut etter en gjesteopptreden mot Ungarn. Camilla Herrem fikk en lårhøne i den kampen, men meldes klar for kamp.

Danmark ledes av Jesper Jensen. Har til daglig klubbtrener for tre norske spillere i Esbjerg: Marit Malm Frafjord, Marit Røsberg Jacobsen og Kristine Breistøl.

I dette EM har Danmark bare blitt bedre og bedre. De tapte 23-20 for Frankrike innledende, men har siden slått Sverige 24-22, Spania 34-24 og Russland 34-24.

Danmark tok sin siste tittel med OL-gull i Athen i 2004. Siden har de "jernhårde ladies" bare tatt medalje to ganger: EM-sølv 2004 og VM-bronse 2013.

