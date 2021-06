OL-håpets forvandling: Nytt team og egen TV-serie

Før var maratonløper Sondre Nordstad Moen en ensom ulv. Men nå finnes «Team Nordstad Moen».

Sondre Nordstad Moen er et medaljehåp i OL i Tokyo. Foto: Lise Åserud, NTB

Kort om saken:

OL nærmer seg. Maratonhåpet Sondre Nordstad Moen har vært skadefri i et år.

Han har nå et større team rundt seg enn tidligere.

Denne uken reiste han til Italia. Der skal han blant annet øve på å takle Tokyo-varmen.

Inn i denne OL-sesongen har ting endret seg for Sondre Nordstad Moen. «Team Nordstad Moen» har sett dagens lys. Det innebærer at han får mer hjelp i jakten på OL-medalje i maraton.

Slik er teamet:

Sportslig ansvarlig: Kristian Ulriksen. Maratonløper og kjent fra den populære NRK-podkasten I det lange løp.

Manager: André Hjorteseth. Holder i alt av innholdsproduksjon og det kommersielle (for eksempel forhandlinger knyttet til løpsdeltagelse).

Trener: Renato Canova. En rutinert og kjent trener som har tidligere fra Italia. Har allerede jobbet med Nordstad Moen i flere år.

– Gjør drittjobben

Et resultat av teamet er nettserien Sondres Maraton, som går på direktesport.no. Både Ulriksen og Hjortseth filmer til serien, i tillegg til Moen selv.

Korona-situasjonen var en utløsende faktor til serien. Pandemien har nemlig ført til at Moen deltar i færre løp. Derfor er behovet for andre inntektskilder større.

– Jeg må synes hvis jeg skal ha til salt på maten, forklarer Moen.

– Jeg har drevet på mye for meg selv. Nå er mange interesserte. Jeg har lyst til å dele med dem som vil ha innsyn i hverdagen min som toppidrettsutøver. Jeg har et team rundt meg som gjør drittjobben med filming og legger til rette, sier Moen.

Bremser

I 2017 skjøt Moens karriere virkelig fart. Han vant Fukuoka Marathon i Japan og satte samtidig ny europeisk maraton-rekord (2.05.48).

Men farene lurte.

I takt med formstigningen fikk han mer og mer problemer med akillesen. Moen fikk en del skadeproblemer. Men det siste året har han vært helt skadefri. Det kan et større team ha bidratt litt til.

– Vi er flinke til å bremse ham litt mer, slik at han hviler når han skal hvile. Sondre og Renato blir fort litt grådige og gaper over for mye, sier Hjorteseth.

Under treningsøkter kommer Hjorteseth og Ulriksen med beskjeder om at Moen skal løpe saktere eller fortere. De gjør også praktiske oppgaver, som å sørge for at Moen får i seg drikke.

Skal trene på varmen

Moen løp 10.000 meter under Bislett Night of Highlights fredag. Det endte med tiden 28.11,71, cirka 47 sekunder bak personlig rekord.

Moen fortalte til Aftenposten at følte seg litt «død» i kroppen etter en periode med litt mindre trening.

Sondre Nordstad Moen løp 10.000 meter på Bislett fredag. I OL er det maraton som gjelder. Foto: Lise Åserud, NTB

Mandag dro Moen til Italia. Da får trener Canova en mer sentral rolle i OL-forberedelsene.

De skal gjennomføre et opplegg der Moen vekselvis trener i høyden og i varmen i lavlandet. Sistnevnte kan bli ekstra viktig i sommervarmen i Tokyo.

Frem mot OL blir én balansegang spesielt viktig.

– Du må tørre å «gønne på» i treningen. Men du må også unngå å gjøre tingene som gjør at du vipper over totalt. Jeg har funnet en balanse som gjør at jeg kommer til start (i Tokyo), hvert fall. Nå må jeg bare trene på varmen og så gjøre et taktisk bra løp i OL, sier Moen.