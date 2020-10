MHK var på vei mot storskalp – så raknet det: Dette mener treneren er forklaringa

Det holdt nesten helt inn for Molde mot tabelltoer Storhamar onsdag kveld.

7 minutter siden

Storhamar – Molde HK Elite 24-21

Molde gikk ut i et forrykende tempo borte mot Storhamar, hvor de viste at de absolutt er i ferd med å bli et topplag. Det var bare litt småslurv i angrep som sørget for at Molde ikke ledet med mer enn ett mål til pause, da lagene gikk i garderoben på stillinga 12-11 i favør rødtrøyene fra Molde.