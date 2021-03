Fem personer på brytelandslaget med positiv coronatest: – Bare trist

To utøvere, to trenere og et medlem av det norske brytelandslagets støtteapparat har avgitt positiv coronatest. Slik det ser ut nå får Stig-Andre Berge (37), Morten Thoresen (24) og Per Anders Kure (22) likevel konkurrert.

HAR AVLAGT POSITIV TEST: Norges brytehåp Felix Baldauf sammen med trener Fritz Aanes (til høyre). Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

18. mars 2021 10:50 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg vet egentlig ikke hva jeg skal si. Det er bare trist, og ord blir fattige. Den jobben dette laget har lagt ned de siste månedene. Og så skjer dette rett før kvalifiseringen ... Det er i alle fall positivt at de ikke er veldig syke, sier sportssjef Erik Rønstad til VG.

Det er utøverne Felix Baldauf og Oskar Marvik i tillegg til landslagstrenerne Fritz Aanes og Eren Gjægtvik som har fått påvist viruset i Budapest. Det har også fysioterapeut Jakob Larsen Jørgenvåg.

Det norske herrelandslaget har vært på en rekke utenlandsturer, og deltatt i internasjonale turneringer, vel vitende om risikoen for å bli smittet. Alt har handlet om å kunne stille best mulig forberedt til den viktige kvalifiseringsturneringen i Budapest.

– Jeg vil til OL. Vi må på jobb, og det er resultater som betaler regningene våre, sa Stig-André Berge til VG i januar.

Fredag starter den europeiske OL-kvalifiseringen som er ett av to uttaksstevner til OL i Tokyo.

Profilen Stig-André Berge er blant dem som jakter billett til et nytt OL. Han har testet negativt og får etter planen delta. Det gjør også Morten Thoresen og Per Anders Kure.

– Vi gjorde tiltak umiddelbart da vi fikk vite at en bulgarsk utøver var smittet, og alle måtte testes. Nå får vi bare håpe at de som ikke er smittet kan konkurrere, sier Rønstad.

Berge, Thoresen og Kure skal nå hurtigtestes, i tillegg til en normal test som de håper å få svar på i morgen før første kamp. Uansett blir dette en voldsom stressfaktor før de skal konkurrere. Berge skal møte ungarske Erik Torba i første kamp

– Nå handler det om å ivareta de som er smittet, både fysisk og mentalt. Så får vi bare håpe at vi kan glede oss over at de tre siste kan delta og gjøre det bra, sier Rønstad.

Grace Bullen og Iselin Solheim reiste til Budapest i dag og deltar i OL-kvalifiseringen fredag. Bullen fikk for øvrig påvist corona i november.