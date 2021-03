Konkurranse-comeback for Nordstad Moen: – Må ikke bli for grådig

Sondre Nordstad Moen (30) savner så sårt å konkurrere med nummerlapp på brystet at han – mot normalt – betaler flybilletten og startavgiften av egen lomme for å løpe halvmaraton «rundt og rundt i sirkel» i Dresden søndag.

PÅ HJEMMEBANE: Sondre Nordstad Moen (30) under en treningsøkt på Bislett sist tirsdag. Søndag løper han halvmaraton i Dresden, hans første konkurranse siden 4. oktober. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Det er snart et halvt år siden mitt forrige løp. Månedene går, sier Norges medaljehåp i maraton i Tokyo-OL om fire måneder.

Før jul undertegnet Sondre Nordstad Moen en utstyrssponsoravtale med langrennskongen Bjørn Dæhlie, før han som vanlig dro til et langopphold i høyden i Kenya. Planen var at han skulle løpe halvmaraton (21,1 kilometer) i De forente arabiske emirater 19. februar. Det ble avlyst. Siden har han vært hjemme i Oslo-området. Der har han på tross av årstiden har kunnet trene med god kvalitet.

Fakta Sondre Nordstad Moen (30) Født: 12. januar 1991 Satte europeisk rekord på maraton i Japan 3. desember 2017 med 2.05,48. Nær ett år senere senket britiske Mo Farah den til 2.05,11. Nå har Sondre Nordstad Moen tidenes fjerde beste tid av løpere med europeiske pass, bak Tyrkias Kaan Kigen Özbilen (2.04,16), Belgias Bashir Abdi (2.04,49) og Mo Farah. Sondre Nordstad Moen er innehaver av den norske rekorden må halvmaraton med 59,48, maraton (2.05,48) og 10.000 meter (27.24,78). Bor og trener i lengre perioder i høyden i Kenya og Italia. I fjor sommer oppholdt han seg en lengre periode ved Juvasshytta i Jotunheimen på grunn av corona-pandemien. Uttalt medaljekandidat i maraton i Tokyo-OL neste sommer. Det løpet over 42 kilometer skal etter planen gå 8. august. Vis mer

– Jeg har vært heldig etter at jeg kom hjem. Jeg har vært utendørs det meste av tiden, sier han.

Grytidlig fredag morgen satte han seg imidlertid på flyet for å stå på startstreken i Grosser Garten i Dresden søndag klokken 13.30. Løpet blir streamet på direktesport.no og kommentert Sindre Buraas og Kristian Ulriksen.

HUSTRIG: Sondre Nordstad Moen under London Marathon 4. oktober i fjor. Søndag er det meldt omtrent like løpsforhold – kjølig – i tyske Dresden, der han skal løpe halvmaraton. Foto: IAN WALTON / POOL

– Det er greit å få på startnummer og bli påmint hvorfor man holder på. Du blir bedre av trening. Men jeg har behov for å løpe med startnummer innimellom, sier Sondre Nordstad Moen.

Startavgiften er 80 euro (800 kroner). Selv om den tyske arrangøren reklamerer med nordmannens deltagelse i «lavbudsjettløpet», regner Sondre Nordstad Moen med å måtte ta regningen for å løpe en 2,5 kilometer lang sløyfe i den staselige sentrumsparken over åtte ganger.

– Det er en fin by, først og fremst. Og så kan jeg attpåtil løpe rundt og rundt i sirkel i en park, svarer Sondre Nordstad Moen spøkefullt på spørsmålet «hvorfor Dresden?».

Her et lite glimt fra Sondre Nordstad Moens opphold i Kenya for ett år siden:

Han har til hensikt å løpe de siste fem til seks kilometerne «bra», for treningseffektens skyld. Han vil vinne og «løpe fort mot slutten». Fartsholdere skal etter planen trekke en tysk løper til nasjonal rekord: 60 minutter og 34 sekunder.

Sondre Nordstad Moens norske rekord er 59,48. Han mener det – med tanke på værmeldingen (5 grader/vindfullt) – vil bli hardt å presse egen tid ned til 59-tallet denne gangen.

På spørsmål om hva han vil gjøre etter løpet i Dresden, svarer han at det kommer an på hvordan han kommer ut av det. «Høyde» er nøkkelord når det gjelder forberedelsene til Tokyo-OL. Han har pleid å oppholde seg lenge i italienske Sestriere. Der er det snø nå. Han kan komme til å reise tilbake til Kenya «for et kortere» høydeopphold.

En sak står noenlunde fast. Etter Dresden venter to til tre konkurranseløp, før han de to siste månedene før OL «ikke skal konkurrere noe».

– Det er utrolig godt å vite at jeg har klart (OL) kravet med god margin denne gangen. Det var ikke tilfelle (foran) OL i 2016. Sånn sett er jeg i god posisjon. Det er maraton (42.195 meter) jeg skal løpe. Det er viktig å komme seg til start, og ha to ben å løpe på, sier Sondre Nordstad Moen.

– Det gjelder å være litt smart. Jeg må ikke bli for grådig med hensyn til mengdedelen, slik at begeret ikke renner over, tilføyer Sondre Nordstad Moen.