Hergeirsson mener Reistad ikke fortjente 10 på børsen: – Holder ikke på med fjaseri

LJUBLJANA (VG) (Norge - Slovenia 26–23) Landslagssjef Thorir Hergeirsson mener kriteriene for å få toppkarakter på en spillerbørs ikke bare handler om å score mål.

fullskjerm neste UENIG I TOPPKARAKTEREN: Landslagssjef Thorir Hergeirsson (t.v) mente ikke Henny Reistad spilte til toppkarakter. 1 av 2 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

14. nov. 2022 20:41 Sist oppdatert 8 minutter siden

– Får hun ikke 10 poeng på børsen i dag, så er det bare å legge den ned, skrek Viaplay-ekspert Gunnar Pettersen om Henny Reistad i avslutningen av Norges 26–23-seier mot Slovenia.

Først i sluttminuttene avgjorde Norge en høydramatisk kamp arrow-outward-link og er dermed klare for EM-semifinale allerede før møtet med Danmark på onsdag.

Reistad var kampens store spiller med sine ti scoringer. Og for det ble hun belønnet med nettopp 10 på VG-børsen for.

– Hvis VG også velger å gi Reistad 10 på børsen, får Thorir enda en høne å plukke (med pressen), for han hadde ikke gitt Henny Reistad 10 på børsen, sa Viaplay-ekspert Ole Erevik med et smil etter kampen.

Både Erevik og Karoline Dyhre Breivang mente Reistad fortjente en 10er på børsen.

Men det gjorde ikke landslagssjef Thorir Hergeirsson:

– Hun gjør en fenomenal innsats når vi drar ifra og vinner. Men det er mer å gå på forsvarsmessig. Jeg syns ikke hun står godt nok imot på noen av situasjonene og det er også mål, men det er minusmål. Så hvis man gjør opp regnestykket så er det mindre enn ti. Det må vi huske, uttalte Hergeirsson til Viaplay.

Overfor VG virket han nærmest litt oppgitt da han fikk spørsmål om Reistads toppkarakter.

– Hva er kriteriene for valget? Angrep? For min del er det sånn at å score et mål er like viktig som et innsluppet mål. Henny var fremragende fremover, men vi skulle tettet litt mer hjemover. Jeg holder ikke på med fjaseri som tall og terninger. Det er mediagreier, sier landslagssjefen til VG i intervjusonen etter kampen.

Her er den komplette børsen:

Fakta VG-børsen mot Slovenia: Katrine Lunde 7 5 redninger/13 skudd Silje Solberg-Østhassel 4 4 redninger/19 skudd Maren Aardahl 7 1 mål/1 skudd Stine Skogrand 6 0 mål/2 skudd Nora Mørk 6 6 mål/8 skudd - 3 feil Stine Bredal Oftedal 5 4 mål/7 skudd - 3 feil Malin Aune 5 1 mål/2 skudd Kristine Breistøl 5 1 mål/4 skudd Vilde Ingstad 6 1 mål/2 skudd Henny Reistad BB 10 10 mål/12 skudd - 1 feil Sunniva Næs Andersen 3 0 mål/ 1 skudd Anniken Wollik 6 2 mål/2 skudd - 1 feil Thale Rushfeldt Deila 5 0 mål/1 skudd Thorir Hergeirsson (trener) 7 Vis mer

Da Reistad får høre sjefens tanker, drar hun på smilebåndet.

– Nei da, han er ikke streng. Det er hver enkelts vurdering. Jeg vet at det er ting jeg må jobbe med også. Selv om det er mye som går, så er det ting som kan rettes på. Det handler om en stor pakke, sier Henny Reistad til VG.

– Du fikk 10 poeng på VG-børsen?

– Ja, det var hyggelig. Børsen bryr jeg meg ikke så mye om. Det viktigste er at vi vinner. Men det er gra at skuddene sitter når man tar dem utenifra, sier Reistad.

Hun er den første som får toppkarakteren siden Katrine Lunde gjorde 20 redninger da Romania ble slått i fjorårets VM.

Lagvenninnene mener derimot at børskarakteren er helt på sin plass.

– Den er helt fortjent. Hun er en fantastisk spiller og er utrolig effektiv i dag. Det er utrolig gøy. Hele laget burde få en tier i dag. Vi sikrer semifinalen før hovedrunden er over. Det er ikke perfekt, men det er fint, sier Nora Mørk til VG.

SEMIFINALEKLARE: Håndballjentene er allerede klare for semifinale. Men først venter Danmark i sluttspillets

– Vi har et par angrep der som er ferdig scoret. Bare å løpe hjem. Vi tar det for gitt. Henny er helt fantastisk, beskriver Mørk.

– Ja, i dag var det vel nesten. Jeg blir satt opp veldig godt og så står ikke (Slovenias forsvar) så høyt heller, sier hun og kaller det «en av mine beste landskamper».

Kaptein Stine Bredal Oftedal deler Mørks tanker.

– Dette var veldig godt. Hun fortjener den tieren. Vi trengte at hun leverte i dag, sier Bredal Oftedal til VG om lagvenninnen.

Onsdag møter Norge Danmark til den siste kampen i mellomspillet. Norge er allerede semifinaleklare.

Nå er «alt» duket for Norge mot Frankrike i finalen. Spillerne selv vil ikke ta drømmefinalen på forskudd.

– Jeg tenker at vi sier som vi pleier. Vi tar en kamp av gangen og først finne ut hvem vi møter i semifinalen. Så får vi gjennomføre en god kamp mot Danmark, sier Kristine Breistøl om veien videre.