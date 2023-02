Klaveness tviler på Uefa-styreplass: – Tar vel 100 år å få inn to kvinner

Fotballpresident Lise Klaveness medgir at det er liten sjanse for å bli valgt inn i Uefa-styret på kongressen senere i år. Hun kjemper mot total mannsdominans.

Pressetreff med fotballpresident Lise Klaveness og generalsekretær Karl-Petter Løken i Norges Fotballforbund på Ullevaal stadion i Oslo.

09.02.2023 12:08

Klaveness ønsker plass i Det europeiske fotballforbundets styre nå selv om det allerede sitter to nordiske fotballpresidenter der. Det betyr at hun trolig må ut i kampvotering mot den danske presidenten, Jesper Møller, som ønsker gjenvalg på kongressen i Lisboa i april.

På en pressekonferanse torsdag gjorde Klaveness det klart at hun ikke stiller som kvinnekandidat til styret. De to plassene er det kun én av, men langt fra like tøff rift om.

Klaveness har i stedet fremmet sitt kandidatur til én av de åpne plassene i styret. Der har hun utelukkende mannlige konkurranse. 19 av 20 styremedlemmer er menn.

– Det hadde vært enklere å komme inn på kvinneplass. Der stiller kun én annen kvinne. Likevel valgte vi å ikke gjøre det, sier Klaveness.

Vil skape debatt

Fotballpresidenten fremhever to grunner til at hun nå kaster seg inn i kampen om de åpne plassene.

– Det ene er at kvinneordningen er vanskelig, synes jeg. Da stiller man kvinnene opp mot hverandre. Jeg er president på linje med de andre (mannlige presidentene. Jeg tenker at det kan være en verdi å ha en debatt om dette. At man så å si går inn hovedinngangen, sier Klaveness.

Hun trekker videre fra egen motivasjon som grunn nummer to.

– Det landet ikke rett å stille på kvinneplassen og på en eller annen måte jobbe hardt med å blokkere den ene kvinnen som stiller. Hun er godt kvalifisert, er professor fra Wales, og stilte opp til Fifa-styret sist. En god kandidat.

Ved å utfordre de mannlige kandidatene om de åpne plassene håper Klaveness i det minste å skape debatt.

– Vi ønsker å skape litt samtaler og debatt rundt dette, som det vanligvis ikke er mye av i Uefa. Det er en litt lukket kultur, sier hun.

Likestilling

Fotballpresidenten trakk fram fem viktige saker som hun vil rette fokus mot som styrekandidat. To av dem er de økte forskjellene mellom topp og bredde i europeisk fotball, samt frafallet i breddeidretten i kjølvannet av koronapandemien.

– Det er lett å tenke at fordi det er stor TV-interesse for Premier League, fortsetter folk å spille fotball. Sånn er det ikke, sier Klaveness.

Grunn nummer tre handler om likestilling i fotballen, også på ledernivå.

– Det er én kvinne av 20 i styret i Uefa nå. Det har tatt 100 år få den kvinnen inn. Da tar det vel 100 år å få to av 20 hvis vi ikke utfordrer litt, sier Klaveness.

Hun varsler også at hun vil være en stemme for et sterkere Uefa og et bedre Fifa med fokus på implementering av reformene som er vedtatt rundt de to forbundene.

Valgkampen er hun forberedt på at blir tøff.

– Det blir sikkert spennende og vanskelig. Enda mer reising, og det er ikke bare bra, sier småbarnsmoren.

Valget til Uefa-styret gjennomføres i april.