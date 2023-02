Olsbu Røiseland står over 15-kilometeren: – Eneste øvelsen jeg ikke har vunnet

OBERHOF (VG) Marte Olsbu Røiseland velger å stå over den eneste distansen hun ikke har tatt gull i.

STÅR OVER: Etter en «vurdering av totalbelastningen» må Marte Olsbu Røiseland stå over 15-kilometeren i VM. Det ble klart tirsdag morgen.







14.02.2023 08:37 Oppdatert 14.02.2023 10:16

– Det er mye som gjør at jeg har lyst til å gå en normal. Blant annet er det den eneste øvelsen jeg ikke har vunnet ennå, og det frister veldig å prøve seg på det. Jeg har to bronser og føler jeg har mer inne, sier Olsbu Røiseland til pressen her i Oberhof.

Marte Olsbu Røiseland står over etter en vurdering av totalbelastningen under VM så langt, informeres det om.

– Det er aldri gøy å stå over øvelser i VM. Jeg har sett veldig frem til normalen, jeg skal innrømme det. Men sånn som det har blitt, må jeg ha litt energi til de tre siste øvelsene også, sier Olsbu Røiseland til et samlet pressekorps i Oberhof.

Hun skal i stedet gå parstafetten torsdag, men normaldistansen ser hun fra sofaen.

– Vi føles veldig komfortable med avgjørelsen at hun ikke skal gå normalen, men hun skal gå single mixed-konkurransen, forteller landslagstrener Patrick Oberegger.

– Vi trenger den beste Marte, særlig på slutten mot fellesstarten og stafetten, sier han og understreker at Olsbu Røiseland støtter dette selv og er tilfreds med avgjørelsen.

32-åringen fra Froland stod over alle renn før jul etter å ha slitt med helvetesild. Dermed gikk hun glipp av to måneder med renn og trening fram mot VM.

Comebacket kom først 5. januar i Pokljuka.

Sammen med sin personlige trener Roger Grubben la hun tidligere i vinter en plan for å være medaljekandidat i VM.

– Hun er avhengig av litt flaks og tilfeldigheter, og så må hun holde seg frisk til VM. Hun tåler ikke et nytt avbrekk og må respondere på trening og konkurranse, sa Grubben om gullmulighetene tidlig i januar.