Reitan må opereres – trolig ute resten av sesongen

Erlend Dahl Reitan må under kniven på grunn av skade. Rosenborg-spilleren er trolig ferdigspilt for sesongen.

Publisert: 06.09.2023 13:07

Det bekrefter Rosenborg selv på deres hjemmesider.

– Erlend har spilt med en ankelskade siden Haugesund. Han kunne spilt videre med smerter, men av hensyn til neste sesong – og til det beste for både spiller og klubb på lang sikt – er det besluttet at han nå skal under kniven. Han er trolig ute resten av sesongen, sier RBK-lege Olav Aas.

Det skal være snakk om en ankelskade for forsvarsspilleren. Reitan har startet samtlige 20 seriekamper for klubben i år.

Tidligere onsdag bekreftet Rosenborg signeringen av Ole Selnæs.